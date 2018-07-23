Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı geldi.Geçtiğimiz hafta yaşanan sağanak yağışlar yerini kavurucu sıcaklara bırakıyor. Gün geçtikçe artan hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde de devam edecek mi? Sağanak yağışlar etkisini sürdürecek mi? Tüm bu soruların cevapları merak konusu... İşte yeni haftanın hava tahmin notları...

Aşırı ısınan hava, havadaki kararsızlık değerlerinin yüksek seyretmesi, deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması ve diğer meteorolojik şartlar göz önünde tutulduğunda, İstanbul ve çevresinde şiddetli yağış ve beraberinde sıra dışı hava olaylarının görülme olasılığı bulunuyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada, İstanbul'da yarın öğle saatlerinde beklenen yağışa dikkat çekti. Prof. Şen, "Trakya'da bugün öğleden sonra başlayacak yağış, yarın öğlen saatlerinde İstanbul'da da başlayacaktır. Meterekareye bazen 50 kg'ın üzerinde yağış görülecektir. Yağışın süresi çok önemli, bu şiddette yarım saat yağarsa su baskınlarına neden olur. Marmara ve Karadeniz'de deniz suyu sıcaklıkları çok yüksek. Marmara'da 26-27 derece, Karadeniz'de 23-25 derece. Bu durum yağışın şiddetini ve karasızlığı artırır. Bu da yıldırım ve hortum gibi doğa olaylarının oluşmasında artırıcı rol oynar" uyarısında bulundu.

"Marmara Denizi'nin Tuzla-Silivri gibi karaya yakın bölgelerinde olasılık az da olsa, deniz üzerinde hortum olabilir. Karadeniz'in Şile-Kilyos kıyılarında hortum olasılığı var. Yağış esnasında kuvvetli rüzgar olur. Yağış içerisinde dolu yağışı da olur ama bu dolunun araçlara zarar verecek büyüklükte olup olmayacağını akşam verilerinin değerlendirmesinden sonra açıklarız."