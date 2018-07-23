Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevine gönderilen ve orada tek başına tecrit bölümünde kalan Adnan Oktar'ın gözaltındaki yorgun ve bakımsız halleri dikkatlerden kaçmadı.

CANLI YAYINDAKİ GÖRÜNTÜSÜYLE ALAKASI YOK

Polis raporlarında örgütteki kediciklerin giyim ve makyaj ihtiyaçları için bile dışarı çıkartılmadığı, tüm bu ihtiyaçların yurt dışındaki lüks markalardan temin edildiği ortaya çıktı. Kediciklerde makyaj, saç ve giyimlere çok dikkat eden hatta canlı yayınlara kendisi bile makyajlı katılan Adnan Oktar'ın gözaltına alınırken çekilen fotoğraflarındaki makyajsız ve yorgun hali dikkatlerden kaçmadı. Canlı yayındaki pürüzsüz ve parlak cildi ile akıllara kazanan 62 yaşındaki Oktar'ın yüzündeki yorgun ve bakımsız hali görenleri şaşırttı.





LÜKS GİYİMDEN SONRA EN FAZLA MASRAF MAKYAJ MALZEMELERİNE

Polis ekipleri, kadınların giyim ihtiyaçları için bile dışarıya çıkartılmadığını ileri sürerken, bu ihtiyaçlar da Adnan Oktar tarafından karşılanıyor. İddiaya göre, kadınlar istediği ürünü ve bedenini Oktar'a iletiyor. Oktar ise yurt dışında bulunan en lüks markalardan istenen ürünü yeni sezon tüm renkleri ve modellerini satın alıyor. Böyle bir alışveriş için en az yarım milyon liraya yakın harcama yapılıyor. Eve teslim edilen ürünleri Oktar kadınlara veriyor. Evde tutulan kadınlar, gelen çok sayıda üründen istediğini alıyor ve kullanıyor.







İşte Adnan Oktar'ın makyajlı ve makyajsız görüntüleri...









