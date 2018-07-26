Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Adana'nın Seyhan İlçesi Yeşilyurt mahallesindeki 3 katlı bir evin 2'nci katında kiracı olarak oturan Saide Güngör, çamaşır silkeleyen üst komşusunu, "Benim astığım çamaşırlarım üzerine pislik geliyor" diyerek uyardı. Daha sonra Güngör, ev sahibini arayarak üst komşuları kardeşler S.A. ve D.A., şikayet etti. Olay günü tekrar balkonda duran S.A., "Sen beni ev sahibine nasıl şikayet edersin" diyerek Güngör'ün başından aşşağı iki kova döktü.

KAPIYI KIRIP, PARKE TAŞIYLA SALDIRDIRLAR

Bunun üzerine S.A. ve D.A. Güngör'ün kapısını kırarıp içeri girerek genç kadına parke taşıyla saldırdı. Aldığı darbelerle çenesinde çatlak oluşan, dudağı patlayan ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluk oluşan Güngör, polise başvurdu. Gözaltına alınan kardeşler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kendi evinde dakikalarca darp edildiğini söyleyen Güngör ise Adli Tıp Kurumundan darp raporu aldıktan sonra suç duyurusunda bulundam için adliyeye geldi. Güçlükle yürüyen Güngör, "Ayakta durmakta zorlanıyorum, çene kemiğim çatlamış her yerimde ağır morluklar, buradan tüm yetkililere sesleniyorum, beni bu hale getirenler cezasız kalmasın" dedi.