Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz'de etkili olan sağanak yağıştan en çok etkilenen il Ordu oldu.

Sağanak yağış nedeniyle 8 köprü yıkılırken 165 kişi ise helikopter ile kurtarıldı. Ordu'nun İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde ise fındıklar hasar gördü.

"BİR METRE KAREYE 125 KİLOGRAM YAĞMUR DÜŞTÜ"

Habertürk canlı yayınına katılan İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt, "Ağır bir hasarımız var. Yaklaşık 20 gün arayla 3'üncü sel felaketini yaşıyoruz. Köprülerimiz yıkıldı yollarımız tamamen harap oldu. Ulaşıma kapalı birkaç mahallemiz var. Bugün metrekareye düşen yağmur 100-125 kilogram. Can kaybımız yok. Maddi hasarımız çok. Fındığın yüzde 70'i heba oldu." açıklamalarında bulundu.

"YOLLARI 7-8 GÜNDE AÇAMAYIZ"

Ayrıca Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık'ın yaptığı açıklamada ise, "6 tane mahallemize ulaşım sağlayamıyoruz. 7-8 günde açamayız. Can kaybımız bulunmuyor. 30 ton fındık sele gitti."

BAŞKANLARDAN AÇIKLAMALAR

Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, "Yaptığımız çalışmalar tamamen gitti. Yaklaşık 30 yıldır bu şekilde bir yağış görmedim." diye konuştu.

Ünye İlçesi Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, şiddetli yağışa bağlı olarak ilçenin bir ok noktasında su taşkınları ve heyelanlar oluştuğunu belirterek, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar, "Nedense artık bizim Perşembemizde böyle yağmur ve sel felaketleri sık sık yaşanır oldu. Daha önce de birkaç defa karşılaştık. Yapmış olduğumuz yollar, yapmış olduğumuz hizmetler maalesef bir anda boşa gidiyor. Dolayısıyla ancak asfalt ve beton olarak yaptığımız yerlerimiz kendini koruyabiliyor. Yollarımız tamamen gitti. Artık yağmurdan nasibimizi aldık. Şu anda toprak yağmur istemiyor."