Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Kocaeli T Tipi Cezaevi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre cezaevindeki ismi öğrenilemeyen bir mahkum, gece saatlerinde koğuşa giren ceza infaz memurunu henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı rehin aldı. Yaşanan olay sonrası koğuşa gelen yetkililer, mahkumu ikna etmek için çalışma başlattı. Yoğun bir çabayla mahkum ve yanında bulunan koğuş arkadaşları ikna edildi. Yaklaşık 6 saat sonra ceza infaz memuru serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mahkum gardiyanı rehin aldı! 6 saat boyunca...
10.08.2018 - 17:07 | Son Güncelleme: 10.08.2018 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kocaeli T Tipi Cezaevi'nde bir mahkum tarafından rehin alınan ceza infaz memuru, 6 saat süren ikna çabalarının ardından kurtarıldı.
Etiketler : Kocaeli,yaşam haberleri,
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