Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sel felaketi sonrası Ordu’ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “Tabii ki bir iklim değişikliği söz konusu, derelerin kesitlerinden tutun da altyapıların kesitlerine varana kadar yapılması gereken neyse biz tüm Karadeniz Bölgesi için bir stratejik eylem planı hazırlıyoruz. İnşallah bu eylem planı çerçevesinde de sahada hızlı bir şekilde uygulamalarını yapacağız” dedi. Bakan Kurum “Metrekareye 253 kilogram yağış düştü. Belediye Başkanımızla görüştük. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz ile bir hafta içerisinde binaları, yolları, hasar gören her şeyin tespitini yapacağız. Belediyemize gerekli kaynağı İller Bankamızdan sağlayacağız. Başkanımız da hızlı bir şekilde bu inşaatları bitirecek. Yine İller Bankası, Toplu Konut İdaresi, Yapı İşleriyle yapılması gerekenleri de 2 ay içerisinde hızlı bir şekilde bitireceğiz” dedi.



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti: Tedbirleri aldıktan sonra önümüzdeki sürece ilişkin tabii ki bir iklim değişikliği söz konusu, derelerin kesitlerinden tutun da altyapıların kesitlerine varana kadar yapılması gereken neyse biz tüm Karadeniz Bölgesi için bir stratejik eylem planı hazırlıyoruz. İnşallah bu eylem planı çerçevesinde de sahada hızlı bir şekilde uygulamalarını yapacağız. En son böyle elim bir olay 20 yıl önce meydana gelmiş ve bu gün yeniden böyle bir olayla karşı karşıya kaldık. Tabii ki bu bir afet, yani altyapılar hiçbir zaman bu kesitlere göre, bu yağışlara göre hesap edilemez. Ancak afetlerden en az hasarlı nasıl ayrılabiliriz, nasıl çıkabiliriz, vatandaşımızın milletimizin en az hasarlı şekilde bu afetlerden kurtarabilirizin çalışmasını da tüm Karadeniz Bölgesi için yapıyoruz. İnşallah yakın zamanda uygulayacağız.

Rize’yi de sel vurdu

Rize’nin Pazar ve Ardeşen ilçelerinde etkili olan aşırı yağışlar sebebiyle 15 köyde, 40 noktada heyelan meydana geldi. Pazar ilçesi Irmak köyünde 1 ev kısmen çöktü, 22 ev heyelan riski sebebiyle tedbir olarak boşaltıldı, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İl genelinde 30 kadar köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı, mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı. Köy camisinde görev yapan imamın kaldığı lojman çevresinde heyelan meydana geldi. Cami imamı Tayyip Sırtlı eşi ve 2 çocuğuyla birlikte evi son anda terk etti. Bu sırada evin oturma salonu ve mutfak kısmı heyelanla çöktü. Ardeşen’in köylerinde de 6 ev boşaltıldı. Rize Valisi Erdoğan Bektaş “Aşırı yağışlar, 4 ilçede sel ve heyelanlara sebep oldu. Kapanan yollar ulaşıma açıldı. Çalışmalar sürüyor” dedi.

Selden geriye kalan...

Aşırı yağışlar sonrası sel felaketi yaşayan Ordu’da Kızılay, yardımlarını sürdürüyor. Fındık toplamak üzere Ordu’ya gelen mevsimlik işçiler ile diğer selzedelere sıcak yemek başta olmak üzere çadır, yatak, battaniye ve hijyen seti dağıtıyor. Ordu’da yağış ve sel sebebiyle hasada ara vermek zorunda kalan üreticiler ise, fındık bahçelerindeki çalışmalarına başladı. Üretici İhsan Musaoğlu “Sel, bahçelerdeki mahsulü sürükleyip götürdü. 500 kilogram fındığım heba oldu. Bahçede fındık yok. Borçların ertelendiği açıklandı. Fakat bizim beklentimiz selde zarar gören fındıkların ücretinin ödenmesi” dedi. Öte yandan Ünye’de sol sonrası ağaçların bir kısmı denize sürüklendi, bir kısmı da sahilde birikti. Bazı vatandaşların sahildeki ağaçları toplayarak araçlarına yüklediği görüldü. İlçe sahili boyunca oluşan ağaç yığınları ile denizin bir bölümünde oluşan renk değişikliği havadan görüntülendi. Ordu’nun İkizce İlçesi Belediye Başkanı Bahri Söğüt, “İlçemize selin verdiği zarar 10 milyon lira civarında” dedi.