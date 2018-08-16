Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarın 17 Ağustos 1999’daki Marmara depreminin 19’uncu yıl dönümü. Bu sebeple, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, yeni bir felaketin yaşanıp yaşanmayacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

Vatandaşın bilmesi gerekenin depremin yaşanacağı gerçeği olduğunu vurgulayan Özener, şunları söyledi: Bilimsel olarak bundan kaçma şansımız yok. Depremin büyüklüğü de 7’nin üstünde olacak. Bir ihtimal 7,2 olabilir. Daha da farklı senaryolar var. Bana göre, bilim insanlarının ‘Bir deprem olacak. Büyüklüğü şöyle, zamanını bilemiyoruz’ deyip kenara çekilmeleri gerekir. Bundan sonra eyleme geçecek olan da karar vericilerdir. Vatandaşlar bu gerçeğe uygun hareket etmeli. Satın alacakları, oturdukları binaların deprem güvenli olup olmadığını araştırmaları gerekir. Depreme hazırlık güvenli binalarla sağlanır. 7.5 milyon problemli bina var. Her yıl 500 bin bina dönüştürülüyor. Bu işlem 15 yılda tamamlanır. Ümit ediyoruz deprem 15 yıl sonra olsun ama bunun garantisi yok.

Bugün de yarın da olabilir. Şimdi olacakmış gibi hazır olmalıyız. Sarf edilen çabaların artarak ilerlemesi lazım. Vatandaşların ‘Binam kentsel dönüşüme girsin, bir daire vereyim, 2 daire alayım’ mantığıyla bu iş giderse bir yere varamayız.