Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Ula, Marmaris ve Fethiye'deki turistik tesislerin rezervasyonlarında yüzde 100 doluluğa ulaşıldığı bildirildi.Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temmuz ve ağustos aylarının Bodrum için oldukça yüksek seviyelerde geçtiğini söyledi. İlçede Türk müşterilerin ağırlıkta olduğunu belirten Kavala, "Bu yüksek sezonda bir de Kurban Bayramı'nın devreye girmesi bunu daha da yoğunlaştırdı. Şu anda bayram öncesinden bayram tatili sürecindeki rezervasyonlar yüzde 100'ler seviyesinde doluluk sağladı. O bakımdan bir sorun yok." diye konuştu.

"MUTLAKA ÖNCEDEN YERİNİZİ AYIRTIN"

Bodrum'a geleceklere çağrıda bulunan Kavala, "İlçeye gelecek kişilerin mutlaka önceden yerlerini ayırtmaları, Bodrum'a geldikten sonra rezervasyonsuz sıkıntı çekmemeleri açısından önem arz ediyor. Yer bulabilirler mi? Olabilir ama şöyle, bu acentelerin kontenjanlarında boşluk olabilir. Otellerin rezervasyonlarında iptal olup değişiklik olabilir. Bunlardan dolayı rezervasyonlarını yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Tatilcilerin trafik kurallarına uymaları gerektiğine dikkati çeken Kavala, şöyle konuştu:

"En önemlisi özellikle bayramlarda hepimizi çok üzen trafik olayına çok dikkat etmemiz lazım. Trafik kaidelerine uymamız lazım. Tatilimizi zehir etmememiz lazım. Gelip tatil yapıp, mutlu olarak evimize dönebilmemiz lazım. Bunun için de gelirken ve giderken trafik kaidelerine mutlaka riayet edelim. Hayatımızı ve başkalarının hayatını tehlikeye atmayalım."

Türkiye Seyehat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da yurt içinden ve dışından gelen misafirlerle Bodrum'da konaklama tesislerindeki doluluğun yüzde 100 seviyesine ulaştığını dile getirdi.

Bodrum'un bayramda dolu geçeceğini ifade eden Aslan, "Bodrum'da bayramdan turizmcilerimiz memnun. Bayram sonrası da bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Baktığınız zaman 15 Eylül'e kadar üst seviyede doluluk gözüküyor." dedi.

Erken rezervasyonlara da değinen Aslan, "Rezervasyonlarınızı erken yapın.' demiştik. Şu ana kadar yapan yaptı. Bodrum doluluğa ulaştı. Herkesin güzel ve sağlık, barış ve huzur içinde bir bayram geçireceğini umuyoruz. Bodrum esnafı ve buradaki insanlar gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaktır." görüşünü paylaştı.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da Marmaris'in hem iç hem de dış pazarda doluluk yaşadığını, Kurban Bayramı ile de dolu dolu bayram geçireceğini dile getirdi.

Yüksek sezonun yaşandığı aylarda olduklarına dikkati çeken Bülbüloğlu, "İç ve dış pazarda doluluklarımız üst seviyede. Dolu dolu bir Kurban Bayramı geçireceğiz. İç pazarda talep artışı çok fazla. Güney Ege ve Akdeniz çok dolu ve turizmci açısından çok verimli bir bayram geçirecek." diye konuştu.