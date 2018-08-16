Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van-Bitlis karayolu üzerinde Balaban bölgesinde korkunç bir kaza yaşandı. Van'dan AK Parti'nin kongresi için Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan ve AK Parti üyelerini taşıyan otobüsle bir otomobil çarpıştı. İlk bilgilere göre, otomobilde bulunanlardan 4'ü olay yerinde hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Çarpışma neticesinde yaralanan vatandaşlar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk müdahelenin ardından tedavi için ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.