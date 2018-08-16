Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. 16 Ağustos SÜper Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen bir kişi ikramiyenin tek başına sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 565'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 9, 11, 12, 35, 49, 52 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun 565'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 7 milyon 186 bin 948 lira 80 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 66 kişi 9 bin 772 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 696 kişi 187 lira 95'er kuruş, 3 bilen 78 bin 31 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 9 milyon 720 bin 481 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 830 bin 576 lira 20 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 23 bin 650 lira 38 kuruş kamuya aktarıldı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Bursa'nın Osmangazi ilçesinden yatırdığı bildirildi.