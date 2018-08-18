Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce Gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatılarak ulaşım, Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor. Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 16. kilometresindeki Cevizdere Köprüsü'nün Trabzon yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, Samsun yönündeki köprüden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 31-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor. Elmadağ-Kırıkkale-Samsun yolunun 7, 9, 15 ve 39. kilometrelerindeki refüj geçiş aralıkları, Kurban Bayramı tedbirleri nedeniyle Kırıkkale Valiliğince trafiğe kapatıldı. Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun birer şeridinden gerçekleştiriliyor. Akseki-Seydişehir yolunun (Akseki-Konya istikameti) 0-6. kilometrelerideki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.