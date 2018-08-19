Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI - ALİ ÇELİK

Bu akşam Arafat’a çıkmak için hazırlık yapan hacı adayları, vakit namazlarını da Kâbe’de eda etmenin heyecanını yaşıyor. Kâbe’de saf tutan yüz binlerce kişinin cemaat olarak namaz kılması, doyumsuz manevi bir atmosfer oluşturuyor. Hacı adayları, Arafat vakfesinden sonra gün batımından itibaren de Arafat’tan çıkıp Müzdelife’ye doğru hareket edecek. Müzdelife’de, bayramın üçüncü gününe kadar sürecek şeytan taşlama ibadeti için 70 taş toplayacak ve şeytan taşlamak üzere Mina’ya varacaklar.