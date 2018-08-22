Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Veliler çocuklarının eğitimleri için daha 5 yaşındayken kesenin ağzını açmaya başlıyor. Özel okul ücreti ile başlayan faturaya; yemek, servis, kırtasiye eklenince velinin beli iyice bükülüyor. Velinin karşısına her yıl bir araba parası kadar fatura çıkıyor. Listede en büyük meblağı okul ücreti tutarken, yemek ücreti için de hatırı sayılır bir parayı gözden çıkarmak gerekiyor. Kimi okulların yemek ücretleri 5 yıldızlı otellerin mönüleri ile yarışıyor. Yıllık yemek ücretinde İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları 6 bin 800 liralık fatura ile ipi göğüslüyor. Öğrencilerin ortalama 180 gün okula gittiği hesabıyla, 1 öğrencinin günlük yemeğinin 38 lirayı aştığı ortaya çıkıyor.

12 TL YETERLİ

TOBB Sanayi Konsey Üyesi, gıda sanayicisi Hüseyin Bozdağ, 38 liranın çok abartılı bir fiyat olduğunu söyleyerek, özel okulların gelirlerinin ana kalemini eğitimden çok yemekücretlerinin oluşturmaya başladığını dile getirdi. Her sene okullara 'Fiyatlarınızı makul seviyelere çekin' çağrısı yaptıklarını kaydeden Bozdağ, "Geçen sene okullara günlük yemeği 9liraya verdik. Bu yıl da 12 liraya vermeye talibiz" diye konuştu. Kimi özel okulların kendi içlerinde yemekleri yaptıklarını, kimilerinin de yemek sanayicilerinden yemek aldıklarını belirten Bozdağ, "Bizler her türlü denetimleri yapılmış yemek sunuyoruz. Ayrıca bizimkendilerine verdiğimiz fiyatların üzerine kâr koyanlar da var. 12 liraya bizden aldığı yemeği 30liraya öğrenciye veriyorlar. Bunlar hoş şeyler değil" dedi.

ÖĞRENCİLERE 4 BİN 610 TL TEŞVİK

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl 75 bin öğrenciyi özel okul teşviği kapsamına alacak. Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfı) 6 bin, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeylerinde 15'er bin, temel lise seviyesinde de 24 bin öğrenci eğitim öğretim desteğinden faydalanacak. Özel okullarda, 2018-2019 eğitim öğretim yılında teşvikten yararlanacak her bir öğrenciye, okul öncesi eğitim kurumları için 3 bin 290 lira, ilkokul ve temel lise için 3 bin 960'ar lira, ortaokul ve ortaöğretim için de 4 bin 610'ar lira destek ödemesi yapılacak. Destekten yararlanmak isteyen özel okullar MEBBİS, öğrenciler ise e-Okul üzerinden 6 Eylül tarihine kadar başvurularını yapacak. Açıklanan takvime göre; tercih işlemi yapabilecek öğrenciler, 7 Eylül'de ilan edilecek. Öğrencilerin tercihleri ise 7-14 Eylül'de alınacak.Yerleştirme sonuçlarının 17 Eylül'de ilan edilmesinin ardından, nakil ve kesin kayıt işlemleri 21 Eylül tarihine kadar devam edecek. Ek yerleştirme sonuçlarının ilanı 24 Eylül'de, ek yerleştirme kayıt işlemleri ise 24-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.