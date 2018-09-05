Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum'da bir taksi şoförünün şüphe üzerine poliskontrol noktasına götürüp ihbar ettiği İranlı uyuşturucu tacirlerinin üzerinden 3kilo 500 gram eroin çıktı.

İran uyruklu Z.G. (27), B.G. (44) ile A.G. ve M.R, merkez Yakutiyeilçesinde durdukları ticari taksi sürücüsü Vahit T'den kendilerini önceErzincan'a daha sonra İstanbul'a götürmesini istedi. Vahit T, aradığı 155 Polis İmdat Hattı'ndan bu kişileri başka birkente taşıması konusunda herhangi bir sorun olup olmayacağını sorduktan sonrayolcuların pasaportlarını inceleyip yola çıktı.

ARAMA YAPILDI, ÜZERLERİNDEN 3,5 KİLO EROİN ÇIKTI

Yolculuk sırasında İran uyruklu kişilerin hareketlerinden vekonuşmalarından şüphelenen Vahit T, aracını Aşkale yol uygulama noktasınagötürdü. Vahit T, buradaki polislere aracındakilerin pasaportlarını verip, üstve eşya aramalarının yapılmasını istedi. Ekipler, yaptıkları aramada şüphelilerden B.G'nin üzerinde preslenmiş3 kilo 500 gram eroin buldu.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "Uyuşturucu madde ticareti yapmak"suçundan tutuklandı. Taksi şoförü Vahit T, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracına binenİran uyruklu kişilerin, kendilerini önce Erzincan'a ardından da İstanbul'agötürmesini istediğini belirtti.

"KADININ VÜCUDUYLA OYNADIĞINI FARK ETTİM"

Yolda bu kişilerin hareketlerinden şüphelendiğini anlatan Vahit T,şunları kaydetti: "İran uyruklu bu kişiler kendilerini istedikleri yere götürmem içinbana ne kadar para istiyorsam vereceklerini söyledi, ben de kabul ettim. Pasaportlarını kontrol edip telefonla fotoğrafını çektiğim bu kişilerle dahasonra yola çıktık. Ancak yolda orta yaşlı kadının sürekli vücuduyla oynadığını veyüzünün kızardığını fark edince bu durumdan şüphelendim. Herhangi bir güvenlikzaafiyetine neden olmamak için bu kişileri karakol yerine güzergahım üzerindekipolis kontrol noktasına götürdüm. Buradaki polislere de araçtaki kişilerinşüpheli hareketleri olduğunu ileterek pasaportlarını verdim. Polisler deyaptıkları aramada bu kişilerin üzerinde uyuşturucu buldu. Daha sonra ekiplerbana teşekkür etti."

Vahit T, tüm vatandaşların da aynı duyarlılığı göstermesi gerektiğinivurgulayarak, "Zehir taciri suçlular yakalandığı için çok mutluyum. Aynı durumlakarşılaşırsam yine ihbar ederim. Çünkü bunlar insanları zehirliyor. Herkes aynıduyarlılığı göstermeli. Zehir tacirlerine fırsat vermeyelim." dedi.