Kurtuluş Savaşı döneminde Yunan işgalcileri korkutup kaçırdıkları rivayet edilen “Tülütabaklar”, o yıllarda cephane yerine keçi ve koyun postu, baca kurumu, çan, at ya da manda kuyruğu ve küçük bir değnek kullanmış. Kahramanlık öyküsü sonrası o kıyafetleri giyen ve boyanan kişilere “Tülütabak’’ adı verilmiş. Savaşın ardından bu bir gelenek hâline gelmiş. Her sene Balıkesir’in kurtuluşu olan 6 Eylül’de deri işçileri, üniversite ve lise öğrencileri bu geleneği canlandırmayı sürdürmüş. Dün de 4’ü lise öğrencisi 2’si deri işçisi 10 kişi, kentin eski tabakhanelerinin bulunduğu yerde toplanıp, baca kurumuyla baş, el, kol, bacak ve ayaklarını siyaha boyadı. Koyun ya da keçi postlarını üzerlerine geçiren, deri başlık giyen göstericiler, boyunlarına çan takıp, bıyık olarak da at ya da manda kuyruğu kullandı.

Saatlerce süren işlem sonrası hazırlanan “Tülütabaklar”, bir kamyonun kasasında şehir turu attı. Daha sonra da Balıkesir’in kurtuluş günü dolayısıyla törenin gerçekleştirildiği alana geçip vatandaşları korkuttu. Deri işçisi olarak çalışan 41 yaşındaki Özer Özgürbüz 16 yaşından bu yana “Tülütabak” olduğunu ifade etti. Özgürbüz, şunları kaydetti: İşgalin olduğu yıllarda bu kostümler ve baca kurumuyla kendilerini boyayan kişiler, düşmana, ‘Siz Türkleri yenemezsiniz. Onların ölmeyen kahramanları var’ demiş. Silahları, mühimmatı, kesici aletleri olmadan Yunan askerlerini kaçırmışlar. O anları göremedik, fakat bugün o ruhu yaşatmaya çalışıyoruz. Geleneği gençlere aktarmak istiyoruz. İlk defa Tülütabak olmanın heyecanını yaşayan lise öğrencisi Ali Atikbay ise böyle bir organizasyon içinde bulunmaktan gurur duyduğunu söyledi.

KURTULUŞUN KAHRAMANLARI

Kurtuluş Savaşı’nda eline silah dahi almadan düşmana korku salan “Tülütabaklar”, Balıkesir’in kurtuluş gününde heyecanla bekleniyor ve çok seviliyor.