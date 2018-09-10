Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çünkü hep açıkta olduğu için çevresel faktörlere daha çok maruz kalır. Birçok kadın eldiven kullanmayı sevmez ve temizlik malzemelerinin ellerini yıpratmasına izin verir. Bu yüzden eller, boyundan bile hızlı yaşlanır. Peki çaresi yok mu? Elbette var. Estetisyen Dr. Hülya Ettekin, hyalüronik asit, PRP, lazer ve çeşitli destekleyici yöntemlerle tedavinin mümkün olduğunu söylüyor. Akla gelecek ilk uygulama, nemlendirme desteği. Bu destek, dışarıdan bölgeye hyalüronik asit enjekte ederek sağlanabiliyor. Aynı zamanda cildin hücrelerinin ihtiyaç duyduğu maddeleri dışarıdan vererek el bölgesi desteklenebiliyor. Cildin tamamında olduğu gibi el sırtında da RPR denilen ve kişinin kendi kanından hazırlanan plazma ile onarım mümkün. Yine el sırtında meydana gelen güneş lekelerine bağlı olarak yaşlılık lekelerinin lazerle tedavisi de mümkün. Ayrıca yüzümüz kadar ellerimizin de koruma altında olmasını tavsiye ediyor Hülya Ettekin. Bunun için de güneş kremi ve nemlendiriciyi eksik etmemek gerekiyor.