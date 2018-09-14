Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada: "İlimiz merkezinde 13.09.2018 tarihinde saat 17:30’dan itibaren etkili olan dolu yağışı sebebiyle ev, iş yeri ve araçlarda maddi hasarlar meydana gelmiş olup, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce vatandaşlarımızın hasarlarına ilişkin bilgiler AFAD Kriz Merkezinde toplanmaktadır. Toplanan bilgiler doğrultusunda TAMP Kastamonu Afet Müdahale Planı uyarınca Hasar Tespit Hizmet Grubu ve Zarar Tespit Hizmet Grubu Ana Çözüm Ortağı kurumlar ile bu hizmet gruplarının destek çözüm ortağı kurumlarca görevlendirilen ekipler, 14.09.2018 günü 08:30 itibariyle, hasar gören alanlarda gerekli hasar tespiti çalışmalarını yürüteceklerdir. 13.09.2018 tarihi saat 23:40 itibariyle 370 araç hasarı, 90 ev hasarına ilişkin talep alınmıştır. Hasar durumuna ilişkin vatandaşlarımız Müdürlüğümüzü aramaya devam etmektedir. Söz konusu dolu yağışı sebebiyle merkez ve ilçelere bağlı toplam 170 köyde enerji kesintisi yaşanmaktadır. Köylerimizde yaşanan enerji kesintisini giderme çalışmaları sürmektedir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kriz Merkezi sabaha kadar açık kalacak olup vatandaş başvurularını almaya devam edecektir" dendi.