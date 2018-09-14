Kastamonu Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada: "İlimiz merkezinde 13.09.2018 tarihinde saat 17:30’dan itibaren etkili olan dolu yağışı sebebiyle ev, iş yeri ve araçlarda maddi hasarlar meydana gelmiş olup, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce vatandaşlarımızın hasarlarına ilişkin bilgiler AFAD Kriz Merkezinde toplanmaktadır. Toplanan bilgiler doğrultusunda TAMP Kastamonu Afet Müdahale Planı uyarınca Hasar Tespit Hizmet Grubu ve Zarar Tespit Hizmet Grubu Ana Çözüm Ortağı kurumlar ile bu hizmet gruplarının destek çözüm ortağı kurumlarca görevlendirilen ekipler, 14.09.2018 günü 08:30 itibariyle, hasar gören alanlarda gerekli hasar tespiti çalışmalarını yürüteceklerdir. 13.09.2018 tarihi saat 23:40 itibariyle 370 araç hasarı, 90 ev hasarına ilişkin talep alınmıştır. Hasar durumuna ilişkin vatandaşlarımız Müdürlüğümüzü aramaya devam etmektedir. Söz konusu dolu yağışı sebebiyle merkez ve ilçelere bağlı toplam 170 köyde enerji kesintisi yaşanmaktadır. Köylerimizde yaşanan enerji kesintisini giderme çalışmaları sürmektedir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kriz Merkezi sabaha kadar açık kalacak olup vatandaş başvurularını almaya devam edecektir" dendi.
Kastamonu Valiliğinden doğal afet açıklaması
14.09.2018 - 01:39 | Son Güncelleme: 14.09.2018 - 01:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu Valiliği, kentte etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada 370 araç ve 90 ev hasarı ihbarı alındığı belirtilirken, enerji kesintilerinin giderilmesi için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Etiketler : kastamonu valiliği,doğal afet,
580291 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/580291.aspx
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