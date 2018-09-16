Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kadıköy Uzunçayır otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolu otobüse arka kapıdan bir kişi akbil kartını elden ele şoföre doğru uzattı. Akbil kartının kendisine geri gelmediğini iddia eden kişi halk otobüsü şoförüyle tartışmaya başladı. Otobüs şoförüyle tartışan kişi otobüsün camlarını yumruklamaya başladı. Otobüs kapısının camını kıran kişi bir süre şoföre tartışarak olay yerinden uzaklaştı. Halk otobüsünde bulunan yolcular otobüsten indirilerek başka bir otobüse alındı.