Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asya bölgesi turizminin vazgeçilmez duraklarından Güneydoğu Asya ülkesi Tayland, denizi, doğası, kraliyet sarayları ve gece pazarları ile dikkati çekiyor. Kuzeyde Myanmar ve Laos ile güneyde Malezya ve Kamboçya’nın çevrelediği, Hindi-Çin yarımadasının ortasındaki Tayland’ın nüfusu 70 milyona yaklaşıyor. Hemen hemen 510 bin kilometrekarelik bir alana ve 76 şehirden oluşan üniter bir yapıya sahip ülkenin tarihî Siyam Krallığı’na dayanıyor. Dünya turizm terminallerinde Phuket ve Pattaya kumsalları ile meşhur Tayland’ın aslında sahil şeridi kadar bilinmeyen başkent bölgesinde kültürel destinasyonları da mevcut. Başkent Bangkok’un tarihî bölgesinde bulunan Ratanakosin adasındaki “Grand Palace” adlı kraliyet saray kompleksi, zamanın Siyam Kralı’na ev sahipliği yapmış. Kral, kraliyet mahkemeleri, kabine, bakanlık binaları, hazine ve ordu gibi devletin merkez müesseselerine 150 yıl boyunca ağırlayan saray, 1782 yılında inşa edilmiş. Yapı, zamanın Tai insanının sanat ve gösterişe düşkünlüğünü ortaya koymakta.



BAŞKENTİN İLK CAMİSİ

Yoğun Müslüman nüfusa da ev sahipliği yapan Tayland’da 4 bin civarında, başkentte ise yaklaşık 55 cami bulunuyor. Kral Narai dönemine denk gelen 1688 yılında Bangkok’un ilk camisi olarak “Budist manastırı“ şeklinde inşa edilen Ton Son Camii, Taylandlı Müslümanların tarihî ibadethanelerinden bir tanesi. Yirminci asırda tadil edilmesiyle bugünkü görünüme kavuşan cami, bahçesindeki kabristan ve meşrutasındaki medrese ile Tayland’ın tarih turizmine ışık tutuyor.

Bu pazar, sabaha kadar kurulu...

Bangkok’tan Tayland Körfezi’ne dökülen Chao Phraya Irmağı’nın kıyısında bulunan alışveriş pazarı “Asiatique” turistlerin gözdesi. Kompleksinde bin 500’ün üzerinde butik mağaza ve 40 restoran barındıran pazar, gün batmadan kuruluyor ve sabaha kadar hizmet veriyor.

“Gece pazarı” olarak da bilinen pazarda, Çin mutfağından Türk dönerine, İtalyan dondurmalarından Japon suşisine, Tayland’a has tropik meyvelerden, tatlılara ve Amerikan fast-food restoranlarına kadar birçok lezzete ulaşılabiliyor.





YÜZEN MARKET

Başkentin merkezine 120 km uzaklıktaki Krung Thep’te, ülkeye özgü tropikal sebze ve meyvelerin yanı sıra meyve suları, yerel süslemeler ile yerel sanatçıların yaptığı eserler kanolarda satılıyor.

ASIRLARDIR MİNARESİZ

Tayland’da Patani kentindeki Müslümanlar, 400 yıldır kubbesi bulunmayan Krue Se Camii’nde ibadet ediyor. Yapımına 1583 yılında başlanmış olmasına rağmen zamanın Patani Sultanı Naresuan’ın erkek kardeşi ile yaşadığı iktidar mücadelesi dolayısıyla caminin inşa sürecinin tamamlanamadığı belirtiliyor.

MOTOSİKLET ŞEHRİ

Trafiğin yoğun olduğu Bangkok’ta ulaşım genellikle motosikletler ile sağlanıyor. Mototaksiler, sizi gideceğiniz yere makul fiyatlarla götürebiliyor.