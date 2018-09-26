Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da bir bankanın otomatik para çekme makinesinde (ATM) 7 bin 800 TL bulan taksi şoförü Abdullah Öngüç (25), parayı uzun uğraşlar sonucu sahibine teslim etti.

Olay, Seyhan ilçesindeki D-400 karayolunda bulunan Türkkuşu Kavşağı'ndaki özel bir bankanın ATM'sinde meydana geldi. Taksi şoförü Abdullah Öngüç, kartını ATM'ye yerleştirmeye çalıştığında başarısız oldu. Bir süre sonra da ATM'den 7 bin 800 TL ödeme yapıldı. Parayı sahibine teslim etmek isteyen Öngüç, bankanın öğle tatilinde olması nedeniyle kimseyi bulamayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibi, Öngüç'le birlikte bankanın açılmasını bekledi.

"DUASI BELKİ KANSER ÇOCUĞUMA HAYIRLI OLUR"

Kul hakkı günahı işlememek için parayı sahibine teslim etmek istediğini belirten Abdullah Öngüç, "Aylık gelirim 2-3 bin TL, kesinlikle tereddüt etmedim. Biz de ihtiyaç sahibiyiz ama hak etmediğimiz parayı alacak kadar alçalmadık. Paranın sahibinin hayırlı bir duası belki 7 yaşındaki kanser hastası çocuğuma hayırlı olur. Maddi, manevi zorluklarımız geçiyor ama en önemlisi evlat" dedi.

"OTURDUĞUMUZ YERDE BAŞIMIZ BELAYA GİRECEKTİ"

Banka henüz açılmadan şubenin önüne gelen erkek kuaförü Serhan Gök, paranın kendisine ait olduğunu belirtip, miktarını söyledikten sonra Öngüç'ten parasını teslim aldı. Bir arkadaşının çek ödemesi için ATM'yi kullandığını aktaran Gök, "Adım gibi onayladığımı biliyorum ama ATM parayı geri vermiş. Arkadaş parayı teslim etmeseydi emanetçi olarak mecbur parayı ben ödeyecektim. Oturduğumuz yerde başımız belaya girecekti" diye konuştu.