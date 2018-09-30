Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin günlerdir konuştuğu ve Ege kıyılarını vurması beklenen Tropik Fırtına, yönünü değiştirdi. Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, “Ülkemizin kıyı Ege kısımları ile Marmara’nın batısında etkili olması beklenen tropik fırtına, bugün yapılan son tahminlerde hareket yönünün değişerek Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmin ediliyor” dedi. Coşkun, açıklamasını şöyle sürdürdü: Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de beklenilen rüzgâr şiddeti ve yağış miktarının bir miktar azalması bekleniyor. Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne’de bugün rüzgâr hızının 70-90 km/saat, yağış miktarının ise mekrekareye 50-75 kg civarında gerçekleşeceği ancak Ege denizinde açıklarda rüzgâr hızının 100 km/saat ve üzerinde eseceği, yağışın ise metrekareye 100 kg üzerinde meydana geleceği tahmin ediliyor. Bu tür fırtınaların, yön ve şiddeti değişebildiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Özellikle çiftçilerimize, denizcilerimize, balıkçılarımız ve bölgedeki vatandaşlarımız ile yetkililere yaptığımız uyarıları takip etmelerini ve tedbiri elden bırakmamalarını tavsiye ediyoruz.

YİNE DE TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

Tropik fırtınanın bölgeyi etkileme ihtimali sebebiyle birçok şehir alarm durumuna geçmiş ve birtakım tedbirler almıştı. Ancak fırtınanın yönünü değişmesi bu tedbirleri boşa çıkardı. Balıkesir Edremit Körfezi sahilindeki turizm işletmecileri gölgeliklerini, masa ve sandalyelerini toplayarak, muhtemel su baskınına karşı kapı eşiklerine kum torbaları yerleştirdi. Sahilde ve derelerde bağlı küçük balıkçı tekneleri de karaya çıkartıldı. Muğla’nın Bodrum ilçesinde tropik fırtına öncesi izinlerin kaldırıldığı, hazırlıklı şekilde beklendiği bildirildi. Edirne’de Keşan ve Enez belediyeleri, kurtarma ekipleri ve personelin teyakkuzda olmalarını iletti. Su pompalarımız ve itfaiye araçları hazır hâle getirildi. Çanakkale’de de Valilik öncülüğünde bütün ekip hazır hâle getirildi.