Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere ilçesi ile Alucra ilçesini birbirine bağlayan Kurtbeli geçidi Çakrak mevkinde kar temizleme çalışması yapan Yılmaz Çakır'ın kullandığı kar küreme aracı yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı haber alan köylülerin ilk müdahalesi ile araç içinde sıkışan sürücü Yılmaz Çakır ve arkadaşı Köksal Çalık sıkıştıkları yerden çıkartıldı. 112 ekiplerinin kaza yerinde ki ilk müdahalesinin ardından önce Yağlıdere Devlet Hastanesine sevk edilen ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaraların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.