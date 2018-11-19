Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan ve Iğdır’da 2, Ağrı’da 6, Erzurum’da 7, Kars ve Ardahan’da 10 derece ölçüldü. Yetkililer, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile sis beklendiğinden oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.
Kars ve Ardahan eksi 10’u gördü
19.11.2018 - 11:52 | Son Güncelleme: 19.11.2018 - 11:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Doğu Anadolu Bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı, Kars ve Ardahan’da eksi 10 derece olarak ölçüldü.
Etiketler : kars,haberler,soğuk hava,
589402 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/589402.aspx
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