Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan ve Iğdır’da 2, Ağrı’da 6, Erzurum’da 7, Kars ve Ardahan’da 10 derece ölçüldü. Yetkililer, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile sis beklendiğinden oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.