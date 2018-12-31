Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango Çekilişi Sorgulama, Milli Piyango Çekilişi (MPİ ÇEKİLİŞ SORGULA) başladı. Milli Piyango Çekiliş sonuçları (MPİ) MPİ sonuçları burada. Milli Piyango biletinizi sorgulama ve öğrenmek için 'Milli Piyango Sorgula' yazısına tıklamanız yeterli! Milli Piyangonun büyük ikramiyesi 55 milyon lira olan "2016 Yılbaşı Özel Çekilişi" başladı. Milli Piyango İdaresinin Kızılay'daki hizmet binası ile Sayıştayın Gölbaşı tesislerinde gerçekleştirilen gündüz bölümü çekilişlerinde, amorti ikramiyeleri hariç olmak üzere bin ve 5 bin lira ikramiye kazanan numaralar belirleniyor. Noter huzurunda yapılan gündüz bölümü çekilişini vatandaşlar da izleyebiliyor ancak basın yayın organlarının görüntü ve fotoğraf almasına izin verilmiyor. Öte yandan, isteyen basın yayın organları, çekilişlerin akşam bölümünde, saat 20.00'den itibaren Milli Piyango'nun Kızılay'daki hizmet binasındaki salondan ses ve görüntü alabilecek, canlı yayın yapabilecek. 55 milyon liralık büyük ikramiyenin çekilişi, gece yarısı gerçekleştirilecek.

BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN TAM BİLET Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ilgili tüm hızıyla devam ediyor. 1 milyon TL ödül kazanan ilk bilet şimdiden belli oldu. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 1 milyon TL kazandıran ilk bilet numarası belli oldu: 8977111.... Amorti rakamlar kazanan numaralar: 4 VE 9 oldu.

MİLLİ PİYANGO SORGULA

BÜYÜK İKRAMİYE TAM BİLETE İSABET ETTİ

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı tam bilete isabet etti.

MPİ BİLET SORGULAMA, BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 70 Milyon TL değerindeki ikramiyeyi kazanan numara 7-6-1-5-5-3-6 olarak açıklandı. Büyük ikramiye İstanbul'dan tam bilete isabet etti. 7 Milyon Liralık ikramiye çıkan numara ise 9-9-1-5-1-8-8 oldu.



MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI, AMORTİ BİLET SORGULAMA

2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişin amorti numaraları belli oldu. Milli Piyango çekilişinde amorti rakamları 4 ve 9 olarak açıklandı.



31 Aralık yılbaşı özel çekilişi sonucunda 1 milyon TL'lik ikramiyenin çıktığı rakamlar şöyle: "8977111, 8233872, 3250156, 0486336, 6131177, 2136781, 1926666, 0610463, 2875253, 5528334."