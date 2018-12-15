Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 Milli Piyango Bilet Fiyatları sorgulamaları hızla devam ediyor. 2019 Milli Piyango çekilişi saat kaçta, ne zaman, hangi gün aramaları başladı. 2019 Milli Piyango büyük ikramiye çekilişine sayılı günler kaldı. Milyonlarca vatandaş yılbaşı çekilişi için nefesini tuttu. 2019 Milli piyango büyük ikramiyesinin 70 milyon olduğunu öğrenen vatandaş bayiliklere akın etti. MPİ sonuçları öğren. Hafta sonunu fırsat bilen binlerce kişi Eminönü'nde uzun kuyruklar oluşturdu. Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesine umut bağlayanlar saatlerce bayiliklerin önünde bekledi. Biletlerine kavuşan vatandaş 2019 Milli Piyango Bilet Fiyatları, Büyük İkramiye Ne kadar? MPİ ne zaman, saat kaç çekilecek sorularını sorgulamaya başladı. Biz de sizler için milli piyango bilet fiyatları, yılbaşı çekilişi büyük ikramiye kadar, milli piyango ne zaman hangi gün çekilecek ve mpi sonuçlarını derledik...

2019 Milli Piyango Bilet Fiyatları Ne Kadar?

2019 milli piyango bilet fiyatları belli oldu. Milli piyango çeyrek, yarım, tam ne kadar soruları sorulmaya devam ederken mp bilet fiyatlarını sizler için araştırdık. Milli piyango çeyrek bilet 17,5, Milli piyango yarım bilet 35, Milli piyango tam bilet 70 lira olarak belirlendi.

Milli Piyango Büyük İkramiyesi Ne Kadar?

Milli piyango biletleri için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar Milli Piyango ikramiyesi ne kadar diye de aratır oldu. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yılbaşı bileti büyük ikramiyesi 70 milyon TL olarak belirlendi.

31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.

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2019 Milli Piyango Çekilişi Hangi Gün, Saat Kaçta, Ne zaman yapılacak?

Milli piyango çekilişine sayılı günler kaldı. Milyonlar nefesini tuttu. Büyük ikramiyeyi kazanabilmek için biletlerini alan vatandai milli piyango çekiliş tarihini merak ediyor.

2019 Milli Piyango Çekiliş Tarihi

1 milyon Türk Lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:10’da başlıyor, 23:15’te sona eriyor.

2 milyon Türk Lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:15’te başlıyor, 23:20’da sona eriyor.

5 milyon Türk Lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:20’de başlıyor, 23:25’te sona eriyor.

10 milyon Türk Lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:25’te başlıyor, 23:30’ta sona eriyor.

70 milyon lira çekilişi 31 Aralık’ta saat 23.30’da başlıyor, 23.45’te sona eriyor.

Milli Piyango Bileti İçin Uzun Kuyruklar Oluştu

Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuranlar İstanbul'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü'ndeki gişeye akın etti. Yoğun ilgi sonucu bilet gişesinin önünden öğle saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Yüzlerce metre uzunluğundaki kuyruk zaman zaman Mısır çarşısının önüne kadar uzandı. Vatandaşlar kuyrukta saatlerce bekleyerek piyango biletlerini alabildiler. Çekiliş tarihi yaklaştıkça piyango bayilerinin önündeki kuyrukların daha da uzaması bekleniyor.