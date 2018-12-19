Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asgari ücret son dakika... 2019'a sayılı günler kala vatandaşların en çok merak ettiği konu 'asgari ücret ne kadar olacak' oluyor. 2019 asgari ücret belirlendi mi, asgari ücret ne kadar olacak, 2019 agi asgari geçim indirimi ne kadar olacak? Asgari ücret, çalışan bütün vatandaşların maaşı üzerinde etkili oluyor. Perşembe günü sonuncusu gerçekleşecek olan asgari ücret komisyon toplantısından nasıl bir sonuç çıkacak merakla bekleniyor. Türk-İş, asgari ücret beklentisini açıkladı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Diyanet'in belirlediği fitre miktarından yola çıkarak asgari ücret beklentisini dile getirdi. Peki asgari ücretin ne kadar olacağı ne zaman açıklanacak? Tarih belirlendi mi? Yaklaşık olarak 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren konuya dair son detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA HABERLERİ

Asgari ücret son dakika haberlerine göre Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Diyanet'in belirlediği fitre miktarından yola çıkarak asgari ücreti açıkladı. Atalay, asgari ücretin 2 bin liraya çekilmesi konusunu, 4 aydır dile getirdiklerini ifade ederek, "Fitre 19 lira ve 4 kişilik bir ailede bu ücret aylık 2280 lira ediyor. Asgari ücretin bunun altında olmaması gerekiyor ki, fitrede asgari ücret buğday hesabından yapılıyor." dedi. Atalay, asgari ücret tespit komisyonunun görüşmeleri başlamadan önce “Aralık ayındaki pazarlık 2.000 TL üzerinden başlasın” diye konuşmuştu.

SON ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI 20 ARALIK'TA

2019 yılı asgari ücret görüşmelerinde üçüncü toplantı, perşembe günü Türk-İş Genel Merkezi'nde yapılacak.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor..

Bu toplantıda, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca verilen görev doğrultusunda TÜİK tarafından hesaplanan bir işçinin asgari geçim tutarının da paylaşılması bekleniyor. Bu rakamın, gerek işçi gerekse de işveren tarafının tekliflerinin somutlaşması ve pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici niteliği bulunuyor.

DİSK'İN ASGARİ ÜCRET TALEBİ, 2 BİN 800 LİRA

DİSK Ege Bölge Temsilciliği, milyonlarca işçiyi ilgilendiren 2019 asgari ücreti tespit sürecine ilişkin yürütülen 'Yaşanabilir Ücret Yaşanabilir Memleket' kampanyası çerçevesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan taleplerini açıkladı.

Avrupa'da asgari ücretin 1 kişi üzerinden belirlendiğini ifade eden Sarı, Türkiye'de ise asgari ücretin 4 kişilik aile üzerinden belirlendiğini söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı resmi rakamlara göre açlık sınırının bin 943 lira olduğunu dile getiren Sarı, belli bazı sendikaların asgari ücretin bin 603 lira olmasına 'bu kadarı yeter' dediğini belirterek, bunu kınadıklarını söyledi. Sarı, son olarak DİSK olarak asgari ücretin 2 bin 800 lira olmasını istediklerini kaydetti.

KILIÇDAROĞLU: 2 BİN 200 LİRANIN ALTINI KABUL ETMİYORUZ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bulunan Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) genel merkezine ziyarette bulundu. Asgari ücret konusunda komisyonun çalışma yaptığına işaret eden Kılıçdaroğlu, "CHP'li belediyelerde ve o belediyelere bağlı şirketlerin tamamında 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari ücret net 2 bin 200 TL olacak. Mart seçimlerinden sonra yeni bir belediyeyi de kazanırsak Ocak ile Mart ayları arasındaki farkı da işçilere ödeyeceğiz. Yani 2 bin 200 TL'nin altında bir asgari ücreti kabul etmiyoruz" dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından komisyon, sırasıyla işveren ve işçi ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verecek. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET BİN 603 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş.

Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

İŞVERENLERDEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen, "Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili teklifimiz, hükümetin enflasyonla mücadele programına destek olacak nitelikte" dedi.

Asgari ücretin çalışanlara ödenebilecek alt limiti tarif ettiğine dikkati çeken Kudret Önen, "Asgari ücretin, hedef enflasyon ile birlikte ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu, hedef yatırımlar, verimlilik, işsizlik ve enflasyon ile mücadele hedeflerinin dikkate alınarak tespit edilmesini öneriyoruz. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili teklifimiz, hükümetin enflasyonla mücadele programına destek olacak nitelikte" diye konuştu.

Kudret Önen, TİSK olarak yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası işveren payının 2019'da alınmamasını, SGK İşveren Desteği'nin yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltilmesini ve bu oranın toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını talep ettiklerini de vurguladı.