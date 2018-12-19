Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şans Topu çekiliş sonuçları | Şans Topu 19 Aralık 2018 Çarşamba Çekiliş Sonucu (MPİ Şans Topu sonuçları)

Çarşamba günlerinin klasiği haline gelen Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafındançekilişi gerçekleştirilen Şans Topu oyununda bu hafta ikramiye devirli olacak. Geçtiğimiz haftadan 661.888,99 TL değerindeki ikramiye ile devreden Şans Topu'nda devreden ikramiyenin 1,5 milyon TL civarında olması bekleniyor. Şans Topu'nda haftanın sonuçları belli oldu. Milyonlarca vatandaşın şansını denediği Şans Topu çekilişinde çıkan şanslı numaralar hangileri oldu? 19 Aralık 2018 Şns Topu'nda Şans Topu'nda kazandıran numaralar ne oldu? 19 Aralık 2018 Şans Topu çekilişi sonuçları habeirmizde...

19 ARALIK 2018 ŞANS TOPU SONUÇLARI

19 Aralık 2018 Şans Topu kazandıran numaraları; 12, 14, 15, 25, 33 + 8 oldu

ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

12 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre; 5+1 bilen kimse çıkmadı ve 661.888,99 TL değerindeki ikramiye devretti.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir. Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir. Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir. Şans Topu Milli Piyango İdaresi bayilerinden kupon doldurarak veya otomatik olarak oynanır. Otomatik oyunda bayiye bu istek belirtilir ve makine tarafından rasgele sayılar seçilerek kupon oynanır ve bilet çıktısı müşteriye verilir. Kupon doldurarak oynanmak istenirse 1’den 34’e kadar ve 1’den 14’e kadar rakamların bulunduğu beş kolondan oluşan kupon kaç kolon istenirse o kadar adet doldurularak oynanır. Bir kuponda beş kolon bulunur.

