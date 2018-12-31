Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşlar yeni bir yıla girmenin sevincini yaşarken bir yandan da zengin olma hayalleri içinde. Bu yıl hangi şanslı numaralara büyük ikramiyenin vuracağı merak konusuydu. Yeni yıl için Türkiye'nin birçok yerinde kutlamalar ve dolayısıyla önlemler artırıldı. Milli Piyango çekilişine dair tüm merak ettikleriniz haberimizde. MPİ çekiliş sonuçları açıklandı mı? diye sorgulatanlar haberimizden bulabilir. Ellerinde biletler büyük umutlar içinde bekleyenlerin zengin olma hayali suya düşünce acaba amorti çıktı mı? diye aratmaya başladı. İşte Milli Piyango çekiliş sonuçları, Amorti milli piyango, 2019 sorgulama MPİ tam sıralı Liste, Milli Piyango Sonuçları, Milli Piyango Yılbaşı Amorti Bilet Kazanan Numaralar Tam Liste

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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango çekilişin bitmesinin ardından Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi olan mpi.gov.tr'den resmi sonuçlar yayınlanmaktadır. Kazanan numaralarla birlikte aynı zamanda çekilişin resmi kayıt videosu da vatandaşlarla paylaşılmaktadır.

AMORTİ NEDİR?



Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

TESELLİ NEDİR?



Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Örnek vermek gerekirse;

Geçtiğimiz yılbaşı 60 milyon liralık büyük ikramiye 2796288 numaralı bilete isabet etmişti. 60 bin liralık teselli ikramiyeleri ise şu numaralara verilmişti;0796288 1796288 2096288 2196288 2296288 2396288 2496288 2596288 2696288 2706288 2716288 2726288 2736288 2746288 2756288 2766288 2776288 2786288 2790288 2791288 2792288 2793288 2794288 2795288 2796088 2796188 2796208 2796218 2796228 2796238 2796248 2796258 2796268 2796278 2796280 2796281 2796282 2796283 2796284 2796285 2796286 2796287 2796289 2796298 2796388 2796488 2796588 2796688 2796788 2796888 2796988 2797288 2798288 2799288 2896288 2996288 3796288 4796288 5796288 6796288 7796288 8796288 9796288

MİLLİ PİYANGO’DA HEM SAAT HEM DE İKRAMİYE DÜZENİ DEĞİŞTİ

Milli Piyango’nun değişen çekiliş saatinin yanında farklı değişiklikler de meydana geldi. Bu yıl 31 Aralık 2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Geçen yıl ise birer adet; 10 milyon, 5 milyon ve 2 milyon liralık ikramiye dağıtılmıştı.

31 ARALIK 2018 İKRAMİYE TABLOSU

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:

1 adet 70.000.000

1 adet 7.000.000

10 adet 1.000.000

30 adet 100.000

100 adet 10.000

200 adet 5.000

500 adet 1.000

10.000 adet 400

40.000 adet 300

200.000 adet 200

700.000 adet 140

2.000.000 adet 70

63 Teselli İkramiyesi 70.000

Yeni nesil Milli Piyango bileti!

Klasik Milli Piyango biletlerinin yanı sıra artık sayısal oyun bayilerindeki makinelerden basılabilen yeni nesil biletler de satışa sunuluyor. Klasik Milli Piyango biletlerinin yanı sıra artık sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de yeni nesil bilet satışı gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, seyyar bayilerden geleneksel basılı biletleri satın alabildiği gibi Sayısal Loto bileti görünümünde olanları da tercih edebiliyor. AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal bilet olarak da üretilmeye başlandı. Bu biletler, sayısal oyun bayilerindeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor.

Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra, Sayısal Loto bayilerinden de sayısal olarak üretilmiş bilet alabiliyor. Buna göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal olarak satışa sunuluyor. Sayısal olarak satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekişinde de vatandaşlar artık bayiler önünde uzun kuyruklar oluşturmak yerine, ülke çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de bu biletleri temin edebilecek.