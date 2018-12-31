Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi canlı izle linki bu haberde. Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık 2018 gecesi düzenlenecek MPİ 2018 yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. Büyük ikramiyenin 70 milyon olduğu yılbaşı özel çekilişi biletlerine yoğun ilgi herkes tarafından takip edildi. Milli Piyango 2019 özel çekilişinde 70 milyon TL kazanan numaralar yılbaşı gecesi belli oldu. 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye de dağıtıldı. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılıyor.2019 milli piyango bilet sorgulama ekranı ile sonucunuzu haberimizden takip edebilirsiniz. İşte Milli Piyango Yılbaşı 2019 çekilişi, milli piyango tam liste

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Milli Pİyango büyük ikramiye ne zaman başlayacak?



Geçtiğimiz yıllarda büyük ikramiyelerin çekiliş saatlerini daha geç gerçekleştiren kurum bu kez farklı bir uygulamaya gidecek. MPİ’de yer alan verilere göre büyük ikramiye saat 20:00-20:30 arasında belli olacak. Çekilişlerin tamamının sona ermesinin ardından MPİ’de ve cnnturk.com’da sonuç sorgulama yapılabilecek.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle durumu



Milli Piyango canlı izle durumu, Geçtiğimiz yıllarda yapılan değişiklikle birlikte MPİ çekilişleri TRT’den alınmış ve Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet adresinde canlı olarak yayınlanmaya başlamıştı. Bu yıl da çekilişleri canlı olarak izlemek isteyen kişiler kurumun internet adresi olan “mpi.gov.tr” üzerinde bulunan ilgili linke tıklayarak çekilişleri izleyebilecek.

Çekiliş başladığında aktif hale getirilecek olan link çekilişin sona ermesinin ardından yine eski haline dönecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ 2019: SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Milli Piyango İdaresi, 31 Aralık 2018 saat 23:00 - 23:05 arasında amorti çekilişi yapacak.

500 bin Türk lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:05’te başlıyor, 23:10’da sona eriyor.

1 milyon Türk Lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:10’dabaşlıyor, 23:15’te sona eriyor.

2 milyon Türk Lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:15’te başlıyor, 23:20’da sona eriyor.

5 milyon Türk Lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:20’de başlıyor, 23:25’te sona eriyor.

10 milyon Türk Lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:25’te başlıyor, 23:30’ta sona eriyor.

70 milyon Türk Lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:30’ta başlıyor, 23:45’te sona eriyor.

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

TESELLİ NEDİR?

Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Örnek vermek gerekirse;

Geçtiğimiz yılbaşı 60 milyon liralık büyük ikramiye 2796288 numaralı bilete isabet etmişti. 60 bin liralık teselli ikramiyeleri ise şu numaralara verilmişti;0796288 1796288 2096288 2196288 2296288 2396288 2496288 2596288 2696288 2706288 2716288 2726288 2736288 2746288 2756288 2766288 2776288 2786288 2790288 2791288 2792288 2793288 2794288 2795288 2796088 2796188 2796208 2796218 2796228 2796238 2796248 2796258 2796268 2796278 2796280 2796281 2796282 2796283 2796284 2796285 2796286 2796287 2796289 2796298 2796388 2796488 2796588 2796688 2796788 2796888 2796988 2797288 2798288 2799288 2896288 2996288 3796288 4796288 5796288 6796288 7796288 8796288 9796288