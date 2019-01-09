Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Kıdem tazminatı zam oranları açıklandı! 2019 Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? 2019 Kıdem tazminatı tavan miktarları Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı. Beklenen bu açıklamayla birlikte kıdem tazminatı nasıl hesaplanır sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Kıdem tazminatı tavanı çalışanlar için her yıl iki kere belirleniyor. Memur maaş katsayısındaki artışa göre yapılan bu hesaplama Ocak ve Temmuz tavan yükseltiliyor. Açıklanan 2019 kıdem tazminatı tavan miktarlarına göre, 2018 yılında 5 bin 434 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 6 bin 017 lira 60 kuruşa yükseldi. Böylelikle, bir yıllık çalışma sonucunda işveren tarafından ödenecek olan kıdem tazminatı tavan fiyatı 6 bin Türk Lirasına kadar ulaşmış oldu. Peki, 2019 kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Açıklanan 2019 kıdem tazminatı zam oranlarına göre kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

2019 KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Maliye Bakanlığı tarafından kıdem tazminatı tavan miktarlar açıklandı. Yapılan açıklamayla birlikte, vatandaşlar kıdem tazminatlarını sorgulamak için araştırmaya başladı. Kıdem tazminatı tavanı çalışanlar için her yıl iki kere belirleniyor ve memur maaş katsayısındaki artışa göre yapılan bu hesaplama Ocak ve Temmuz tavan yükseltiliyor. Kıdem tazminatı çalışılan süre ile son brüt maaşın çarpılması sonucu bulunuyor. Ancak brüt maaşta bir sınır belirleniyor. Buna kıdem tazminatı tavanı adı veriliyor. 01.01.2019 tarihinden itibaren kıdem tazminatları hesaplanırken brüt ücret tavanı 6 bin 17 lira 60 kuruş olarak belirlenecek. İmzalanan genelgeye göre; kıdem tazminatı tavanı 583 lira yükselmiş oldu. Böylece 10 yıllık bir çalışanın kıdem tazminatı Aralık 2018 tarihinde 54 bin 340 lira olurken bu rakam Ocak 2019 tarihi itibariyle 60 bin 170 liraya yükseldi. Sabah'ta yer alan habere göre çalışanın tazminatı 5 bin 830 lira arttı.

2019 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Milyonların beklediği açıklamayla birlikte 2019 kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kıdem tazminatınızı hesaplamak için, çalışana; her bir yıl için, 30 günlük (aylık brüt ücret) tazminat ödeniyor. Toplam tazminat tutarı da, çalışanın son aldığı aylık brüt ücretin, o işyerinde çalıştığı yıl süresi ile çarpılması ile bulunuyor. Kıdem tazminatından vergi olarak sadece “damga vergisi” kesilir. Ayrıca kıdem tazminatı hesaplaması aylık brüt tutar üzerinden hesaplanır ve aylık brüt tutarının tavan sınırı vardır. 2018 yılı için kıdem tazminatı tavanı 5.001,76 TL'dir. Yani kıdem tazminatı hesaplamasında 2018 yılı için en fazla 5.001,76 TL üzerinden hesaplama yapılabilir.

KIDEM TAZMİNATI KİMLERE VERİLİR?

Kıdem tazminatına hak kazanmanız için aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olmanız gerekmektedir. Eğer kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamayacaksınız. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor. Ayrıca, emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurmuşsanız kendi isteğinizle işten ayrılırsanız dahi kıdem tazminatı alabileceksiniz.

KIDEM TAZMİNATI KİMLERE UYGULANIYOR?

Kıdem tazminatı tavanı çalışanlar için her yıl iki kere belirleniyor. Memur maaş katsayısındaki artışa göre yapılan bu hesaplamayla Ocak ve Temmuz aylarında tavan yükseltiliyor. Kıdem tazminatı çalışılan süre ile son brüt maaşın çarpılması sonucu bulunuyor. Ancak brüt maaşta bir sınır belirleniyor. Buna kıdem tazminatı tavanı adı veriliyor. 01.01.2019 tarihinden itibaren kıdem tazminatları hesaplanırken brüt ücret tavanı 6 bin 17 lira 60 kuruş olarak belirlenecek.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2019 yılı için net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarı da belli oldu. Buna göre işsizlik ödeneği miktarı da 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak.





