Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile karşılaşıyor. Yeni sezona eksiksiz ve hazır olarak başlamak isteyen sarı lacivertlilerin karşılaşması hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi merak ediliyor. Son olarak Volkan Demirel'in kadroya döndüğü Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, en iyi 11'ini belirlemeye çalışacak. İşte merakla beklenen karşılaşma ile ilgili bazı bilgiler

FENERBAHÇE AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile Antalya'da karşılaşıyor. 11 Ocak Cuma günü saat 18.00'da oynanacak olan mücadele, Fenerbahçe TV üzerinden canlı yayınlanacak.

FENERABAHÇE AZ ALKMAAR KARŞILAŞMASINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ - 11 Ocak 18.00 -

ÖNCELİK; TAKIM OLMA DUYGUSU

Ersun Yanal’ın ikinci yarı öncesinde önem verdiği konulardan birisi takım olma... Tecrübeli antrenör gelmeden öncede sarı-lacivertli futbolcular arasında sorun olmasa da, Ersun hocanın gelmesiyle birlikte takımdaki hava bir anda değişti. Sarı-Lacivertli futbolcular antrenmanlardaki keyifli görüntüleriyle dikkat çekerken, ikinci yarı öncesinde takıma büyük moral geldi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Ersun Yanal, antrenmanların yapılmasında bilimsel yollara da başvurdu. Her oyuncuda takip sistemi bulunurken, sahanın 4 bir yanında konulan cihazlarla, her futbolcunun verileri kayıt altına alınıyor. Bunun yanı sıra Drone ile yapılan çekimlerle de veri çalışmalarına destekte bulunuluyor.

SLİMANİ VE BENZİA’YA ÖZEL İLGİ

Devre arası kampında Ersun Yanal’ın Slimani ve Benzia ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Özellikle sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Slimani’ye destek olan Yanal, salonda yapılan antrenmanlarda da tecrübeli futbolcuyla birebir ilgileniyor. Ersun Yanal’ın yakından ilgilendiği diğer isim ise Benzia. Ersun Yanal, sezonun ikinci yarısında Cezayirli futbolcudan büyük katkı bekliyor.