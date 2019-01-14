Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

E-Bordro 2019 maaş sorgulama, e bordro ocak ayı maaşları, e bordro işçi ve memur maaş sorgulama, e bordro ne zaman çıkar? Asgari ücrete gelen zam ve ve aynı zamanda yeni yıl zamlarının da gelmesi ile birlikte birçok devlet memuru maaş bordrosunu görmek ve ayrıntıları öğrenmek istiyor. E-bordro'da alınan net ve brüt maaş, sigorta prim ödemesi, maaştaki kesintiler gibi ayrıntılar yer alıyor. Bu ayrıntılara ulaşmak isteyenler internette e bordro 2019 ocak ne zaman açıklanır, ne zaman açıklanacak diye araştırıyorlar. E bordro sorgulama ekranı ve detaylar sizlerle

E BORDRO 2019 OCAK MAAŞ SORGULAMA

Maaş bordroları her ayın 14'ünde yayınlanıyor... 657 numaralı kanuna göre devlet memuruysanız E-Bordro incelemenizi e-devlet sisteminden yapabilirsiniz..

E-Devlet üzerinden E-Bordro sorgulama işlemi için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;

1. www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.

2. Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme geçiş yapabilirsiniz.

3. Eğer e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz ise; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanın.

4. Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin.

5. e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.

6. İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.

E-BORDRO SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER E BORDRO HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR?

Son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden olan e-Bordro'dan yararlanmak için maaşınızın Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenmesi ve 657 sayılı kanuna tabi memur olmanız gerekiyor. 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamıyor.

Kamu kurum ve kuruluşları dışında yani özel sektörde istihdam edilen çalışanlar da maaş bordrolarını, çalıştıkları şirketlerin finans ve muhasebe birimlerinden ya da insan kaynakları departmanından talep ederek görebilirler.