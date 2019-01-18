Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oy kullanma yeri sorgula, YSK seçmen sorgulama, 2019 nerede oy kullanacağım, YSK seçmen kaydı sorgulama, e devlet TC ile seçmen kaydı sorgulama... 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala vatandaşlar seçimde nasıl oy kullanacaklarını, oy kullanma yerlerinin belli olup olmadığını merak ediyorlar. YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır, 31 Mart nerede oy kullanacağım gibi merak edilen konulara dair detaylar haberimizde. Son olarak YSK seçmen listeleri muhtarlıklara asılmıştı ancak seçmen listeleri 17 Ocak 2019'da indirildi. Peki 'nerede oy kullanacağım' sorusunun cevabı belli oldu mu? Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA 2019 NASIL YAPILIR?

Seçmenler, YSK'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasınI yapabilecekler.

YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası (Eski ehliyetlerde sayfa olarak tanımlanıyor) bilgileri yeterli olacak.

Seçmen kütüğü kayıtlarına ulaşmak için YSK sitesine girdiğinizde karşınıza sorgulama alanı geliyor.

Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve TC numaranızı yazın. Resim doğrulama bölümündeki şifreyi ekrana girdikten sonra sorgula tuşuna basın. Nüfustaki seçmen bilgileriniz önünüze gelecek.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

NEREDE OY KULLANACAĞIM? (31 MART 2019 OY KULLANMA YERLERİ)

YSK tarafından henüz oy kullanma yerleri açıklanmadı. Açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

ÖĞRENCİLER ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ YERDE OY KULLANABİLECEK!

Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabilirler.

GÖRME VE ORTEPEDİK ENGELLİ SEÇMENLERE KOLAYLIK

Görme ve ortopedik engelli seçmenler oylarını, 75 yaş ve üzeri seçmenler gibi aile bireyleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kurulacak sandıklarda kullanabilirler. Engelli olarak kayıtlı olup olmadığınızı www.ysk.gov.tr adresinden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından ve e-Devlet kapısından öğrenebilirsiniz.

Engelli olarak kayıtlı değilseniz, askı dönemi içinde www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edebileceğiniz “Engelli Beyan Formu”nu doldurarak bizzat veya bir yakınınız aracılığı ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa veya Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne başvuru yaptığınız takdirde seçmen durumunuz “Engelli” olarak güncellenecektir.