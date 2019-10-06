Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bamya sebzesinin faydaları kadar bamya tohumunun da sağlıklı olduğunu biliyor muydunuz? Yeşil çiçekli bir bitki olan bamya, düşük kalorisinden dolayı diyet yemeklerinde ve sağlıklı beslenmek isteyenler tarafından sıkça tercih ediliyor. Hem sıcak yemek olarak hem de zeytinyağlı olarak tercih edilen bamyanın tohumu da son zamanlarda oldukça popüler durumda. Bamya tohumunun diz ağrılarına iyi geldiği söylentisi hızla yayıldı. İşte bamya tohumunun faydaları, bamya tohumu zayıflatır mı, bamya tohumunun zararları, bamya tohumu kürü gibi merak edilen ve araştırılan konuların cevapları...

BAMYA TOHUMUNUN FAYDALARI

Bamya tohumu içerdiği B vitamini, C vitamini, K vitamini, potasyum ,folik asit ve kalsiyum bakımından oldukça zengindir. Ayrıca bamya tohumu zengin lif içeriğine sahiptir. Bamya tohumunun en önemli faydaları arasında da bu yüksek lif içeriğinden dolayı tok tutması ve hızlı kilo verdirme etkisinin bulunmasıdır.

Bamya tohumu aynı zamanda vücudun şeker miktarının dengelenmesi için de kullanılır.

Tümör hücrelerinin büyümesini engeller

Bamya tohumu, tümör hücrelerinin programlanmış hücre ölümüne neden olurlar.

Karaciğeri korur

Bamya tohumları düzenli olarak tüketildiğinde karaciğer sağlığını korumaya yardımcı olmaktadır.

Kolon kanserini önlüyor

Yemeklerinize bamya tohumu ekleyerek vücuttaki birçok sağlık sorununa neden olan kolon kanserini önlemeniz mümkün. Bunun için özellikle yaz aylarında sebze olarak bamya veya bamya tohumlarını tercih edebilirsiniz.

BAMYA TOHUMU NASIL KULLANILIR?

Bamya Suyu: Bamyanın suyunu bir gece bekleterek, ertesi gün kaynayana kadar ateşte tutup, daha sonrasında ılık olarak içebilirsiniz.

Bamya Kabuğu: Bamyanın kabuğunu ve tohumunu kaynatarak da tüketebilirsiniz, yemeklere dahil ederek de tüketebilirsiniz. Hatta limon kabuğu rendesiyle beraber toz haline getirip tüketmeniz de oldukça faydalı olacaktır. Bunun için önce fırında veya güneşte kurutabilirsiniz.

Bamya Güveci: Her türlü et veya sebze güveçlerinize bamyayı da ekleyerek hem daha sağlıklı yemekler yiyebilir hem de daha fazla doyabilirsiniz.

Çorbalarda Bamya Tohumu: Çorbalarınıza bamyanın sadece tohumlarını veya küçük dilimlenmiş olarak dahil edebilirsiniz.

BAMYA TOHUMU ZAYIFLATIR MI?

Bamya tohumunun zayıflamaya etkisi fazladır. Lifli olması sebebi ile sizi uzun süre tok tutar, sindiriminize yardımcı olarak birikmiş olan bağırsak pisliklerini temizlemeye yardımcı olur ve böylelikle kolaylıkla zayıflayabilirsiniz.

BAMYA TOHUMU KÜRÜ TARİFİ

Bamya tohumu aktarda çektirilir ve içine hakiki bal ve zeytinyağı eklenir. Macum kıvamına gelen bu karışım her sabah aç karnına (kahvaltıdan en az yarım saat önce) 1 çay kaşığı olarak tüketilir.

-Bu kür 1 ay tüketildiğinde astım problemini de geçirmektedir. Bu kürde kullanılan bamya doğal ve ilaçlanmamış olmalıdır.

-Bamya tohumu içerisinde bulunan sayısız birçok faydalı vitamin vücutta kemik ve kalp sağlığını korur.

-Bamya tohumu içerisinde folat sayesinde anne olmak isteyen kadınlarda da gebelik oluşumunu kolaylaştırmaktadır.

BAMYA TOHUMUNUN FİYATI NE KADAR?

Fiyat aralıkları oldukça değişken olan bamya tohumunun kilosu genel olarak 60 TL ile 200 TL arasında değişkenlik gösteriyor.