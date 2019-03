Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kaldı. AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım anket sonuçlarında önde gidiyor. Peki İstanbul'u kim kazanacak, İstanbul'u kim aldı? İstanbul Cumhur ittifakı Millet ittifakı Oy Oranı ne? Partilerin en önem verdiği 3 şehir içinden ilki olan İstanbul'u kimin kazanacağı merak konusu oldu. Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, Millet ittifakının adayı ise Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için gün sayıyor. İstanbul seçim sonucu, İstanbul oy oranı. Çıkan son anketlerde Binali Yıldırım'ın önde olduğu gözler önüne serildi. 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarını sitemizden an be an takip edebilir, 2019 istanbul yerel seçim sonuçları, yerel seçim sonuç, İstanbul seçim sonucu, istanbul oy oranı, İstanbul kim kazandı, İstanbul'u kim aldı sorularınızın cevabına ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul Seçim sonuçları 2019, İstanbul Oy Oranı, İstanbul'u kim kazandı, Kim Aldı



31 Mart yerel seçim sonuçları, istanbul partilerin oy oranı ne soruları en çok cevabı aranacaklar arasında. İstanbul'da hangi parti önde, İstanbul'u kim aldı, İstanbul oy oranı, AK Parti, CHP, İYİ Parti oy oranlarını sitemizden takip edebilirsiniz.





İstanbul Seçim Sonuçları 2019 - İstanbul Partilerin oy oranı

İstanbul seçim sonuçları 2019... 31 mart seçim sonuçların ittifakların oy oranı ne? Binali Yıldırım önde mi? AK Parti, CHP, İYİ Parti İstanbul Belediye Seçimleri oy oranları nedir?

31 Mart Yerel Seçimleri Anket Sonuçları

Pazar günü yapılacak mahallî seçimler öncesinde siyasi partiler, hem 2014 yerel seçimlerinde, hem de son milletvekili seçiminde oy oranlarının birbirine çok yakın çıktığı 10 ilde seçmeni yakın markaja aldı. Özellikle HDP’nin aday çıkarmayıp Millet İttifakı’nın adaylarına destek vereceği bazı büyükşehirlerde partiler arasındaki seçim yarışının kıran kırana geçmesi bekleniyor. Adana, Ankara, İstanbul, Eskişehir, Antalya, Balıkesir, Denizli, Mersin, Hatay ve Yalova’da seçim sonuçlarının çok küçük farklarla belirleneceği ifade ediliyor. Başkentte seçime ‘Milliyetçi seçmen’in İstanbul’da ise ‘Kürt seçmen’in damga vurması bekleniyor. İşte siyasi kulislerde yapılan değerlendirmeler:

ANKARA

Son milletvekili seçimlerinde Ankara’da Cumhur İttifakı yüzde 53,5, Millet İttifakı yüzde 39,6, HDP yüzde 6,4 oy almıştı. 2014 yerel seçimlerinde ise AK Parti’ye yüzde 44,9, CHP’ye yüzde 43,8, MHP’ye yüzde 7,8 oy çıkmıştı ve AK Parti’nin adayı seçimleri çok küçük farkla kazanmıştı. Başkentte yarışın ‘son sandık açılana kadar süreceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL

Anketlerde Binali Yıldırım’ın en az 5 puanla Ekrem İmamoğlu’nun önünde olduğu, ancak HDP’nin blok hâlde İmamoğlu’na oy vermesi durumunda seçimin çok kritik geçeceği görüşü dile getiriliyor. Son milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı’nın yüzde 50,9, Millet İttifakının yüzde 35,9 oy aldığı İstanbul’da HDP’nin yüzde 13 civarında oyu bulunuyor. 2014 seçimlerinde ise İstanbul’da AK Parti yüzde 47,9, CHP yüzde 40,1, HDP yüzde 4,8, MHP ise yüzde 4 oy almıştı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu

İstanbul'da Aday Olan İsimler ve Partileri

İstanbul ve ilçelerinde partilerin belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Binali Yıldırım

Adalar: Özlem Öztekin Vural

Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı

Ataşehir: İsmail Erdem

Avcılar: İbrahim Ulusoy

Bağcılar: Lokman Çağırıcı

Bahçelievler: Hakan Bahadır

Bakırköy: Mehmet Umur

Başakşehir: Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa: Atila Aydıner

Beykoz: Murat Aydın

Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece: Mevlüt Uysal

Çatalca: Mesut Üner

Çekmeköy: Ahmet Poyraz

Esenler: M. Tevfik Göksu

Esenyurt: Azmi Ekinci

Eyüpsultan: Deniz Köken

Fatih: Ergün Turan

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta

Güngören: Bünyamin Demir

Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz

Kağıthane: Mevlüt Öztekin

Kartal: Ebubekir Taşyürek

Küçükçekmece: Temel Karadeniz

Pendik: Ahmet Cin

Sancaktepe: Şeyma Döğücü

Sarıyer: Salih Bayraktar

Sultanbeyli: Hüseyin Keskin

Sultangazi: Abdurrahman Dursun

Şile: İlhan Ocaklı

Şişli: Nihal Yıldırım

Tuzla: Şadi Yazıcı

Ümraniye: İsmet Yıldırım

Üsküdar: Hilmi Türkmen

Zeytinburnu: Ömer Arısoy

Cumhuriyet Halk Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Ekrem İmamoğlu

Adalar: Erdem Gül

Ataşehir: Battal İlgezdi

Avcılar: Turan Hançerli

Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan

Bakırköy: Bülent Kerimoğlu

Başakşehir: Abdulhadi Akmugan

Bayrampaşa: Remzi Albayrak

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beykoz: Coşkun Tosun

Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

Beyoğlu: Alper Taş

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Çatalca: Cem Kara

Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım

Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt

Eyüpsultan: Emel Bilenoğlu

Fatih: Soner Özimer

Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya

Güngören: İsmet Yaşar

Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı

Kartal: Gökhan Yüksel

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Maltepe: Ali Kılıç

Pendik: Mehmet Salih Usta

Sancaktepe: Özgen Nama

Sarıyer: Şükrü Genç

Silivri: Özcan Işıklar

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Haluk Bozkurt

Şile: Ali Şecaattin Güney

Şişli: Muammer Keskin

Tuzla: Salim Gürsoy

Ümraniye: Cafer Aktürk

Üsküdar: Ahmet Kılıç

Zeytinburnu: Adil Emecan

Milliyetçi Hareket Partisi

Beşiktaş: Serkan Topeli

Maltepe: Ahmet Baykan

Silivri: Volkan Yılmaz

İYİ Parti

Arnavutköy: Muharrem Yaman

Bağcılar: Muhammed Bayram

Bakırköy: Ateş Ünal Erzen

Beykoz: Bilgehan Murat Miniç

Beşiktaş: Affan Keçeci

Fatih: İlay Aksoy

Şile: Rahmi Çakar

Kağıthane: Mehmet Aslan

Kadıköy: Emre Kınay

Esenler: Mustafa Yılmaz

Saadet Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Necdet Gökçınar

Adalar: Hakan Aktaş

Arnavutköy: Ekrem Önal

Ataşehir: Adem Boz

Avcılar: Mücahit Karlı

Bağcılar: Şakir Şahin

Bahçelievler: Yaşar Avcı

Bakırköy: Adnan Şahin

Başakşehir: Bekir Demirkaya

Bayrampaşa: İsmail Acar

Beşiktaş: Murat Kutlu Sezen

Beykoz: Muharrem Kaşıtoğlu

Beylikdüzü: Tuncer Koğa

Beyoğlu: Mehmet Yıldız

Büyükçekmece: Caner Bitiş

Çatalca: Serdar Taşar

Çekmeköy: Abdulhalim Meşe

Esenler: Tuğrul Yalçınkaya

Esenyurt: Hasan Kara

Eyüpsultan: İlker Çiftçi

Fatih: İbrahim Bakşiş

Gaziosmanpaşa: Bilal Ay

Güngören: Adnan Hacıabdullahoğlu

Kadıköy: Recep Yılmaz

Kağıthane: Zeynel Keskin

Kartal: Fehim Hava

Küçükçekmece: Mustafa Kurdaş

Maltepe: Fatih Erbican

Pendik: Mahmut Kılıç

Sancaktepe: Abdulkadir Çelebi

Sarıyer: Davut Tepeyurt

Silivri: Şükrü Yıldırım

Sultanbeyli: Muhammet Fetullah Bülbül

Sultangazi: Hüseyin Aydoğan

Şile: Yunus Emre Köse

Şişli: Muharrem Çam

Tuzla: Resul Kılıç

Ümraniye: Yakup Kasımay

Üsküdar: Yılmaz Bayat

Zeytinburnu: Mikail Kabak

Büyük Birlik Partisi

Arnavutköy: Aytekin Kurt

Avcılar: Selahattin Şavur

Bağcılar: Bülent Şahin

Bahçelievler: Serkan Karacaoğlu

Başakşehir: Uğur Bay

Bayrampaşa: Mehmet Ceylan

Beşiktaş: Hasan Keskin

Beyoğlu: Ali Rıza Biberoğlu

Büyükçekmece: Halil Eker

Beykoz: Abdullah Demiray

Esenyurt: Yusuf İvgen

Gaziosmanpaşa: Fedai Karakol

Güngören: Mustafa Duman

Kadıköy: Kadir Turan

Kağıthane: Yusuf Karademir

Küçükçekmece: Hüseyin Doğan

Sarıyer: Hüseyin Koç

Silivri: Ramiz Aksu

Sultanbeyli: Hamdi Yıldız

Sultangazi: Yakup Yılmaz

Şişli: M. Umut Dövletoğulları

Tuzla: Sedef Arzu Ur Şahin

Ümraniye: Bülent Taş

Demokratik Sol Parti

Büyükşehir Belediyesi: Muammer Aydın

Adalar: Coşkun Özden

Arnavutköy: Serdal Delikkaya

Ataşehir: Levent Limon

Avcılar: Hanay Handan Toprak Benli

Bağcılar: Eyüp Ali Özdemir

Bahçelievler: Sema Men

Bakırköy: Ali Fatinoğlu

Başakşehir: Adile Aslan

Bayrampaşa: Ersin Bilen

Beşiktaş: Erol Özberk

Beykoz: İbrahim Uysal

Beylikdüzü: Mustafa Gürkan Özkürkanlı

Beyoğlu: Hüseyin Özhan

Büyükçekmece: Ümit Şahbaz

Çatalca: Arslan Erdoğmuş

Çekmeköy: Ayşenur Altan

Esenler: İshak Koç

Esenyurt: İpek Süt

Eyüpsultan: İbrahim Bayraktar

Fatih: Uluğbek Hekimoğlu

Gaziosmanpaşa: Kerim Çoban

Güngören: Nazım Özdemir

Kadıköy: Mustafa Mehmet Günyeli

Kağıthane: Ekrem Şit

Kartal: Ata Can Bektaş

Küçükçekmece: Birkan Duran

Maltepe: Özcan Kaya

Pendik: Murtaza Sasa

Sancaktepe: Seyfi Ergül

Sarıyer: Hümeyra Gürsoy

Silivri: Selami Değirmenci

Sultanbeyli: Adem Baş

Sultangazi: Tarık Ersoy

Şile: Ümit Yaşar Kaya

Şişli: Mustafa Sarıgül

Tuzla: Akın Tekdal

Ümraniye: Nesim Pakır

Üsküdar: Güven Hokna

Zeytinburnu: Derya Mutlu

Vatan Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Mustafa İlker Yücel

Adalar: Orhan Şenoğlu

Arnavutköy: İsmet Çeşmeli

Ataşehir: Etem Kırca

Bağcılar: İlker Işık

Bahçelievler: Cem Doğan

Başakşehir: Tülin Saner

Bayrampaşa: Teoman Alili

Beşiktaş: Ahmet Göktaş

Beykoz: Esra Ispalarlı

Beylikdüzü: Barbaros Bahçelioğlu

Beyoğlu: İzzettin Özgibar

Büyükçekmece: Hasan Baydemir

Çatalca: Ergün Aslan

Çekmeköy: Barış Erdem

Esenler: Oktay Şahin

Esenyurt: Zeki Aksoy

Eyüpsultan: Hümeyra Ayten

Fatih: Süleyman Doğan

Gaziosmanpaşa: Emin Algül

Güngören: Eylem Aşamdır

Kadıköy: Osman Erbil

Kağıthane: Hasan Mert

Kartal: Perihan Tekin

Küçükçekmece: Selçuk Tut

Maltepe: Ufuk Özgen

Pendik: Mehmet Akkaya

Sancaktepe: Hüseyin Palancı

Sarıyer: Seval Duygu Akyıldız

Silivri: İlker Dağlıoğlu

Sultanbeyli: İbrahim Tokgöz

Sultangazi: Deniz Çakmak

Şile: Mehmet Ödemiş

Şişli: Kadri Bülent Önal

Tuzla: Binnur Zuhat Yokuş

Ümraniye: Uğur Çetinkaya

Üsküdar: Ali Serdar Bolat

Zeytinburnu: Oktay Ekmen

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Selim Kotil

Adalar: Taner Önel

Arnavutköy: Recayi Özcan

Ataşehir: Rahmi Şen

Avcılar: Burak Tilev

Beşiktaş: Kemal Kamburoğlu

Bağcılar: Aziz Karaca

Bahçelievler: Murat Gülen

Bakırköy: Hakan Rona

Başakşehir: Orhan Doğan

Bayrampaşa: Mithat Kandemir

Beykoz: İrfan Şahin

Beylikdüzü: Mehmet Aksoy

Beyoğlu: Cem Kayalı

Büyükçekmece: Ayhan Öksüz

Çatalca: Şevket Kırca

Çekmeköy: Abdülmuttalip Örpek

Esenler: Hacı Çınar

Esenyurt: Ekrem Yıldız

Eyüpsultan: Birol Civelek

Fatih: Mustafa R. Sofuoğlu

Gaziosmanpaşa: Burhan Yavuz

Güngören: Abdülkadir İnan

Kadıköy: Nuh Naci Akay

Kağıthane: İsmail Sağır

Kartal: Ali Dicel

Küçükçekmece: Kerim Aktacir

Maltepe: Murat Efir

Pendik: Seçkin Karataş

Sancaktepe: Kamil Bayram Çınar

Sarıyer Altan Kalemci

Silivri: Harun Özbiliş

Sultanbeyli: Mustafa Özkan

Sultangazi: Yılmaz Gümüştekin

Şile: Nurettin Tığlı

Şişli: Gökhan Avcı

Tuzla: Yücel Atalar

Ümraniye: Fatih Şenocak

Üsküdar: Hüseyin Turhan

Zeytinburnu: Emir Toraman

Türkiye Komünist Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Zehra Güner Karaoğlu

Arnavutköy: Mustafa Özgür Ünal

Ataşehir: Fide Lale Durak Yılmaz

Bağcılar: Ekrem Çağlar

Bakırköy: Orhan Gökdemir

Beşiktaş: Erkan Pelit

Beykoz: Mehmet Murat Dilek

Beylikdüzü: Mehmet Şükrü Gökalpay

Büyükçekmece: Övünç Ballı

Çekmeköy: Atacan May

Esenler: Atakan Boyoğlu

Fatih: Yaşar Çelik

Güngören: Fatma Akın

Kağıthane: Selen Kartay

Kartal: Selahattin Kural

Maltepe: Zeynep Yıldız Koç Savaş

Sancaktepe: Atilla Özdemir

Sultanbeyli: Hasan Güney

Şişli: Nevzat Evrim Önal

Bağımsız adaylar

Kesinleşen listelere göre, İstanbul'da siyasi partilerin adaylarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 24 bağımsız aday da yarışacak.

Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak bağımsız adaylar şunlar:

Özge Akman

Dursunali Bacıoğlu

Vedat Öztürk

Hüseyin Karabulut

Ahmet Çördük

Muhammet Ali Canca

Mehmet Yıldız

Güldes Önkoyun

Hasan Atasoy Torun

Mehmet Ali Aydoğmuş

Lütfü Yılmaz

Seçkin İlker

Halef Alp

Özkan Mustafa Küçükural

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu

Hazer Oruç Kaya

Burhan Erol

Doğan Duman

Aysel Tekerek

Ali Rıza Kansız

Abdulcelil Gülap

Oruç Karacık

Mehmet Celal Baykara

Burak Kadıoğlu