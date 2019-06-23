Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Son dakika seçim sonuçları 23 haziran an itibari ile açıklanmaya başlayacak. Milyonlarca vatandaş 23 haziran seçim sonuçları için nefesini tuttu. İstanbul canlı seçim sonuçları son dakika ve seçim anlık takip son dakika ile karşınızdayız. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında geçecek yarışta son dakika canlı seçim sonuçları burada yer alacak. İstanbul seçim sonuçları anlık takip. 23 haziran istanbul seçimleri sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'de anlık takip olarak izleniyor. Açılan sandıklar ve oy oranları İstanbul seçim sonuçları ile sayfamızda olacak. Canlı seçim sonuçları, son dakika anlık takip, son dakika seçim sonuçları, istanbul seçim sonuçları 23 haziran, canlı seçim sonuçları son dakika burada... İşte İstanbul seçim sonuçları

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İstanbul seçim sonuçları



İstanbul’da seçim sonuçları, Canlı seçim sonuçları için YSK’nın kararı beklenecek. Yüksek Seçim Kurulu yasakları kaldırır kaldırmaz sonuçları yayınlayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini 'Seçim sonuçlarını, yorumlarını, ayrıntılı istatikleri’ görebilirsiniz

Seçim sonuçları anlık takip

Türkiye’nin gözü kulağı artık İstanbul’dan gelecek sonuçta… Hem seçim sonuçlarını takip edip hem de seçim hakkındaki yorumları sitemizden takip edebilirsiniz.

Cumhurbaşkanından açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, "İstanbul'umuza, İstanbul'umuzun geleceğine tecrübesiyle dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum." dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var, mutlaka en doğru kararı İstanbullular vermiş olacak. Buna yürekten inanıyorum." dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu kullandı. İmamoğlu, "Şehrimize ve ülkemize hayırlara vesile olsun. Çok güzel bir netice bekliyorum" dedi.