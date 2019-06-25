Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal Çalışma Programı başvuruları ne zaman, İŞKUR sosyal program başvur, sosyal çalışma programı kimler başvurabilir, öğrencilere çalışma programı, sosyal çalışma programı maaş ve kaç para kazandırıyor... Üniversite öğrencilerinin cep harçlıklarını çıkarabilecekleri ve sigortalarının yapılacağı program 'sosyal çalışma programı' heyecanla bekleniyordu. Üniversitelileri iş hayatına hazırlamayı hedefleyen programa başvurular başladı. Peki sosyal çalışma programına kimler başvurabilir? açık öğretim öğrencileri sosyal çalışma programına başvurabilir mi? sosyal çalışma programı maaşı ne kadar? İşte yapılan açıklamalar...

"SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI NEDİR?

Sosyal Çalışma Programlarımız, gençleri geleceğe hazırlamayı hedefleyen yeni aktif işgücü piyasası araçlarımızdan birisi olacak. Bu program sayesinde gençlerimiz yaz tatillerini, sosyal sorumluluk bilinçlerini artırıp verimli bir şekilde değerlendirecekler. Ayrıca cep harçlıklarını çıkaracaklar ve emekliliklerine sayılacak sigortalılıkları yapılacak.

Temmuz ayı itibarıyla başlayacak Sosyal Çalışma Programları ile asıl maksadımız üniversite öğrencisi gençlerimizin iş hayatına girişlerinde en az teknik beceriler kadar önemli olan; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra iş hayatına girişlerini kolaylaştırmaktır. Bu programla öğrencilerimiz toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edinmiş olacaklar.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

İŞKUR iş birliği ile kamu kurumlarında uygulanacak programlara; açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün üniversite öğrencileri diledikleri ilde başvuru yapabileceklerdir.

Ancak 18 yaşını doldurmamış üniversite öğrencileri, başka bir işte çalışan veya staj gören öğrenciler ile bahar döneminden dersleri devam eden yahut yaz okulunda ders alan öğrenciler bu programlara katılamayacaklar. Bir de öğrencilerimizin motivasyonunu artırmak, derslerinde gösterecekleri gayreti desteklemek için başvurularda genel akademik ortalamalarda belli bir taban puan da belirledik.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Gençlerimiz, başvurularını 25-28 Haziran tarihleri arasında www.iskur.gov.tr adresi üzerinden, İŞKUR'a gelmelerine gerek olmadan, elektronik ortamda yapılabilecekler.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, kayıtların yapılması. Ardından başvurdukları ilde kendilerine uygun 3 programı seçip başvurabilirler.

Her bir Sosyal Çalışma Programını belirli sayıdaki kontenjanla açacağız. Katılımcıları da 5 Temmuz tarihinde elektronik olarak yapacağımız noter huzurunda gerçekleştireceğimiz merkezi kura sonucunda belirleyeceğiz.

Programlarımızı bu yıl Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında okullar açılana kadar düzenlenecek.

PROGRAM NE KADAR SÜRECEK?

Sosyal Çalışma Programının süresi bir yaz döneminde azami 3 ay olacak. Ayrıca öğrencilerimizin kendilerine de zaman ayırabilmeleri için haftalık çalışma süresini 3 gün ile sınırlı tuttuk.

Sosyal çalışma süresini ise günlük 7,5 saat olarak belirledik. Burada bir noktanın altını çizmekte fayda var. Programa devamlılık iş disiplini kazanabilmek için çok önemli. Sosyal Çalışma Programına başladıktan sonra geçerli bir nedeni olmaksızın bu programa devam etmeyen öğrenciler İŞKUR tarafından düzenlenen kurs ve programlara 24 ay süreyle katılamayacak.

NE KADAR PARA KAZANILACAK?

Öğrencilerin programa katılım sağladıkları her günün ücreti 67,36 TL. Gençlerimize hak kazandıkları bu ödemeyi aylık olarak vereceğiz.

Örneğin Temmuz ayında çalışma günleri Pazartesi, Salı ve Çarşamba olarak belirlenen bir öğrenci için programa tam katılım sağlaması durumunda 15 gün üzerinden Ağustos ayında 1.010 TL net ödeme yapacağız

Bu programın ücretten daha önemli katkısı gençlerimizin emekliliklerine esas olacak sosyal güvencelerinin başlayacak olması. Yani çalışılan gün sayısı üzerinden sigorta bildirimleri de yapılacaktır. Ayrıca Sosyal Çalışmadan dolayı öğrencilerimizin KYK bursları veya kredileri kesilmeyecektir."