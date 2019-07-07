Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sürekli uyku hali nedendir nasıl geçer, uyku sorunu neden olur? Sebebi nedir, ne yapılır? Birçok kişide rastlanabilen uykusuzluğun birçok sebebi vardır. Bunların en başında yeterince uyumamaktır. Bir yetişkinin en az 7-8 saat uyuması gerekmektedir. Bu zamanı sağlamayan kişilerde gün boyu uykusuzluk görülebilir. Diğer ana nedenler biri de gece boyu uyanmaktır. Bu da beynin uykuya tamamen geçememesi ve gece boyu sürekli, çeşitli sebeplerden, uyanmaktır. Makalemizde sürekli uyku hali nedendir nasıl geçer ve sürekli uyku halsizlik yorgunluk sebepleri hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Gün içinde uykusuzluk yaşamanın ve bazen engel olamayacak noktalara gelerek uyumanın nedenlerini aşağıda birlikte inceleyelim.

Sürekli uyku halsizlik yorgunluk sebepleri

Gece uykusunu yeterince alamamak ; bunun için uykuya yeterli vakti ayırarak sağlıklı bir uyku uyumaya çalışmalısınız.

; bunun için uykuya yeterli vakti ayırarak sağlıklı bir uyku uyumaya çalışmalısınız. Gece sürekli uyanmak ; bunun da altında yatan birçok neden olabilir. Mesela hiperaktivite hastaları gece derin uykular uyuyamaz. Bunun için öncelikle sizdeki durumu izlemelisiniz.

; bunun da altında yatan birçok neden olabilir. Mesela hiperaktivite hastaları gece derin uykular uyuyamaz. Bunun için öncelikle sizdeki durumu izlemelisiniz. Depresyon ; beyin depresyon yaşayan bir vücutta çok fazla uyumak istemeyebilir. Bu durumda bir psikiyatri uzmanına görünmelisiniz.

; beyin depresyon yaşayan bir vücutta çok fazla uyumak istemeyebilir. Bu durumda bir psikiyatri uzmanına görünmelisiniz. Anemi ; kansızlık yaşayan kişilerde enerji düşüklüğü olur. Kendilerini yorgun hissetmenin yanı sıra sürekli uyumak da isterler. Bunun için bir dahiliye uzmanına başvurmalıdır.

; kansızlık yaşayan kişilerde enerji düşüklüğü olur. Kendilerini yorgun hissetmenin yanı sıra sürekli uyumak da isterler. Bunun için bir dahiliye uzmanına başvurmalıdır. Hareketsizlik ; hareketsiz bir hayatınız var ise bu da sizi enerji düşüklüğüne ve sürekli uykuya sevk edebilir.

; hareketsiz bir hayatınız var ise bu da sizi enerji düşüklüğüne ve sürekli uykuya sevk edebilir. Gün içinde uyumak ; günün farklı saatlerinde sürekli olarak uyuyup uyanmak, almanız gereken uyku miktarından alacak bu hem gece uykunuzu etkileyecek hem de gece uykunuzun kalitesini etkileyecektir.

; günün farklı saatlerinde sürekli olarak uyuyup uyanmak, almanız gereken uyku miktarından alacak bu hem gece uykunuzu etkileyecek hem de gece uykunuzun kalitesini etkileyecektir. Vardiyalı işler ; Vardiyalı işlerde çalışanlarda bir vardiyadan diğerine geçerken uykusuzluk yaşarlar çünkü vücudun uyku saatlerinde sürekli farklı dalgalanmalar yaşanır.

; Vardiyalı işlerde çalışanlarda bir vardiyadan diğerine geçerken uykusuzluk yaşarlar çünkü vücudun uyku saatlerinde sürekli farklı dalgalanmalar yaşanır. Uyku apnesi; bunu yaşayan insanların gece uykuları kalitesiz olduğundan tam olarak uykularını alamazlar. Bunun etkisi olarak da gündüz ansızın uyku bastırır ve uyuma ihtiyacı hissederler. Uyku apnesi, uyuma esnasında çok kısa bir zaman nefes alamamaktır.

bunu yaşayan insanların gece uykuları kalitesiz olduğundan tam olarak uykularını alamazlar. Bunun etkisi olarak da gündüz ansızın uyku bastırır ve uyuma ihtiyacı hissederler. Uyku apnesi, uyuma esnasında çok kısa bir zaman nefes alamamaktır. Huzursuz bacak sendromu ; bu bazılarında psikolojik bazılarında ise hareketsizlikten olabilen bir sorundur. Bu sendrom, bacaklarda, karıncalanma, ağrı ve iğnelerin batması hissi oluşturur. Uyumakta zorluk çekerek gündüz sürekli uyku hali olabilir.

; bu bazılarında psikolojik bazılarında ise hareketsizlikten olabilen bir sorundur. Bu sendrom, bacaklarda, karıncalanma, ağrı ve iğnelerin batması hissi oluşturur. Uyumakta zorluk çekerek gündüz sürekli uyku hali olabilir. Narkolepsi hastalığı ; bu hastalık çok nadiren görülse de yine de var olduğunu bilmek uykusuzluk seviyenize göre yapmanız gerekenler açısından iyi olacaktır. Narkolepsi, birçok belirtilerden olıuşan kompleks, nörolojik bir hastalıktır. Bu durumda nöroloji uzmanına başvurmalısınız. Belirtileri uykuya dalma esnasında görülen halüsülasyonlar veya uyku felci gibi durumlardır. Gündüz de sürekli ve ani bir şekilde kısa süreli uykulara ihtiyaçları olur. Mekan ve saatin önemi olmaksızın uyuduklarında ise kendilerini dinlenmiş hissederle.

; bu hastalık çok nadiren görülse de yine de var olduğunu bilmek uykusuzluk seviyenize göre yapmanız gerekenler açısından iyi olacaktır. Narkolepsi, birçok belirtilerden olıuşan kompleks, nörolojik bir hastalıktır. Bu durumda nöroloji uzmanına başvurmalısınız. Belirtileri uykuya dalma esnasında görülen halüsülasyonlar veya uyku felci gibi durumlardır. Gündüz de sürekli ve ani bir şekilde kısa süreli uykulara ihtiyaçları olur. Mekan ve saatin önemi olmaksızın uyuduklarında ise kendilerini dinlenmiş hissederle. Alkol kullananlar da da uyku ihtiyacı fazla olur.

da da uyku ihtiyacı fazla olur. Obezite durumunda da fazla uyku arzusu olur.

durumunda da fazla uyku arzusu olur. Troid bezlerinin yetersiz düzeylerde çalışması da yorgunluk ve uykusuzluk hali yapabilir.

bezlerinin yetersiz düzeylerde çalışması da yorgunluk ve uykusuzluk hali yapabilir. Şeker hastalığı da yetersiz uyku hissi bulunur.

da yetersiz uyku hissi bulunur. Kafa travmaları da ilk 24 saatte hastayı uyutmak istemezler. Bunun sebebi, travmadan sonraki ilk olumsuz belirti uyku isteğidir. Travmadan olumsuz etkilenildiğinin belirtisidir.

GÜNDÜZ UYUKLAMAK HASTALIK BELİRTİSİ

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ZİYNETİ KOCABIYIK

Uzayıp giden toplantılar sırasında hangimizin içi geçmiyor ya da öğle yemeğinden sonra ‘ah keşke şuraya kıvrılıp yatsam’ dediğimiz olmuyor? Arada sırada yaşandığında normal olarak kabul edilebilecek bu “uykululuk durumu” hemen her gün olmaya başladıysa bir problemin varlığına işaret ediyor. İstatistiki verilere göre ülkemizde yetişkinlerin yaklaşık yüzde 37’si bir ay içerisinde, günde en az bir defa istemeden uykuya dalıyor. Uzmanlar gündüz aşırı uykululuk hâlinin, beynin uyanıklığı sağlayamadığı “narkolepsi” adı verilen bir hastalığın belirtisi olabileceğini ve mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini bildiriyorlar.

Gündüz uykululuk hâlinin sadece uyku bozukluklarında görülmediğini, bu durumun başka birçok hastalığın da belirtisi olabileceğini ifade eden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı Uyku Merkezi Başkanı Prof. Dr. Derya Karadeniz, “Gündüz uykusunun sebebi kalp ve damar hastalıkları, dirençli hipertansiyon, diyabet belirtisi olabilir. Bunun dışında bazı kişiler herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın gün içinde kısa sürelerle uyuyakalırlar. Hemen ardından dinlenmiş şekilde uyanırlar; ancak 2-3 saat içinde kendilerini yeniden uykulu hissederler. Narkolepsi böyle bir hastalıktır. Bu kişilerin gece uyumaları ile ilgili bir problem yoktur. Narkolepside görülen gündüz uyuklamalarının en önemli özelliği, kısa süreli ve dinlendirici olmasıdır. Bu durum gün boyu tekrarlar. Uykululuk özellikle televizyon seyretme ya da toplantı gibi kişinin aktif katılımın olmadığı durumlarda ortaya çıkar. Ani ve genellikle karşı konulamayan bu uykululuk, uyku atakları halinde gelir. Öyle ki, bu kişiler aniden uykuya dalar. Bu durum yemek yeme, yürüme veya araç kullanma gibi günlük aktiviteler sırasında bile ortaya çıkabilir. Hastalık bilinmediği için eğer öğrenci ise tembel olarak tarif edilirler” dedi.

Gündüz uykulu olma halinin mutlaka uyku bozuklukları uzmanları tarafından teşhis ve tedavi edilmesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Karadeniz “Uyku hastalıkları teşhisi, uyku ve uyku hastalıkları konusunda uzmanlaşmış hekimler tarafından yapılmalıdır. Gündüz uyuklamamanın ana belirti olduğu hastalıklarında gece uyku tetkikine ek olarak gün içinde uykuya eğilimin ve uyanık kalabilmenin ölçüldüğü detaylı tetkikler de gerçekleştirilmesi gerekir” diye konuştu.

5 kazadan biri uyku yüzünden

Gündüz aşırı uykululuk hâlinin trafik kazalarına yol açtığını söyleyen Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aksu “Avrupa Uyku Araştırma Kurumunun 2015 yılında, 19 ülkede yaptığı “Direksiyon Başında Uyuyakalma” anketine göre kazaların yüzde 80’i sürücülerin kendilerini “çok uykulu” ya da “biraz uykulu” hissettikleri zamanlarda meydana gelmiş. Bu çalışmada, geçtiğimiz 2 yıl için, ülkelerin üçte ikisinde her altı kişiden en az birinin direksiyonda uyuyakaldığı gösteriliyor. Ülkemizdeki 5 trafik kazasından biri uyku yüzünden meydana geliyor” dedi. Uyku apnesi hastalarının da direksiyon başında uyuyakalma riski en yüksek hasta grubu olduğunu belirten Prof. Dr. Aksu “Uyku apnesi erkeklerde daha fazla görüldüğü için, erkeklerin direksiyon başında uyuyakalma ve kaza yapma oranları daha yüksektir” diye konuştu.

UYKU SORUNU NEDEN OLUR, UYKU PROBLEMİ NASIL ÇÖZÜLÜR?



Uyku sorunu neden olur? Uyku düzensizliği nasıl giderilir, nasıl geçer? Uyku sorununun birçok sebebi olabiliyor. Uykudan uyandığınızda kendinizi yorgun hissediyorsanız, uykunuzdan verim alamıyorsanız veya uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız, haberimize kulak vermenizde fayda var... Birçok kişi gece yatamama, sabah da erken uyanamama problemi yaşıyor. Bu tarz problemlerin yaşandığı ülkemizde uyku sorununa neden olan sebepler internetten araştırılıyor. İşte uyku problem nasıl çözülür? tarzında merak ettikleriniz...

Kaliteli bir uyku bizi güne hazırlayan bir yenilenme dönemi olmasının ötesinde, beynimizin ve bedenimizin uyanıkken yapamadığı işlevleri yerine getirmesini de sağlıyor. Uykunun yeterli ve kaliteli olması hem daha sağlıklı olmamız, hem de gündüz kendimizi daha iyi hissetmemiz için çok önemli. Ancak toplumda uyku ile ilgili doğru sanılan hatalı bilgiler nedeniyle yapılan yanlışlar, uykusuzluk ve gündüz aşırı uyku gibi birçok uyku bozukluğuna yol açarken, aynı zamanda tanı ile tedavinin de gecikmesine neden olabiliyor. Peki ama uyku ile ilgili doğru olduğunu düşündüğümüz hatalı bilgiler neler? Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksu, toplumda yıllardır kulaktan kulağa yayılan ve doğru sanılan yanlış bilgileri anlattı, önemli önerilerde bulundu. İşte o öneriler:

Yanlış: Sağlıklı uyku en az 8 saat olmalı

Doğrusu: Toplumda en çok inanılan hatalı bilgilerden biri, sağlıklı uykunun en az 8 saat olması gerektiği. Sanılanın aksine, sağlıklı uyku süresi kişiden kişiye değişiyor. Bu süre genlerimizde belirlenmiştir. Bu süreyi değiştirmemiz çok mümkün değil. Bununla birlikte, eğer gece uykusu sağlıksızsa, örneğin sık bölünüyorsa, kuşkusuz yatakta geçirilen toplam süre uzayacaktır. Bu da bir uyku bozukluğunun belirtisidir.

Yanlış: “Akşam içeceğim bir fincan kahve uykumu bozmaz”

Doğrusu: Kahve ve çayda bulunan maddeler uykuyu başlatan beyin hücrelerinde olumsuz etki oluşturuyor ve uykuya geçişimizi zorlaştırıyor. Bu durum kişisel farklılık gösterse de genel olarak, kahve, çay, enerji içecekleri ve kafein içeren diğer maddelerin uykuyu bozan etkileri 6 saate kadar uzayabiliyor. Yani öğleden sonra içilen koyu kahve veya çay, gece uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor.

Yanlış: Az uyumak daha iyidir

Doğrusu: Az uyumak, beynimizin sadece uykuda yapabildiği bazı işlevleri gerçekleştirmesini engelliyor. Örneğin bazı öğrenme ve bellek fonksiyonları için uyku şart. Az uyumak bu bellek işlevlerinin yerine getirilmesini önlüyor. Bunun sonucunda da daha zor öğrenir ve kavrar hale geliniyor. Yine bunun gibi bazı metabolik faaliyetlerin ve iştah düzenlemesinin sağlanması için de sağlıklı bir uyku-uyanıklık döngüsü çok önemli. İşte tam da bu nedenle yetersiz uyumak kilo alımıyla sonuçlanıyor.

Yanlış: Uyku Apne Sendromu aşırı kilolu kişilerin hastalığıdır

Doğrusu: Toplumdaki yaygın inanışın aksine uyku apne sendromunun aslında her yaşta ve her kiloda görülebilir. İlerlemiş uyku apne sendromunda hastalar çoğunlukla kilolu oluyor ama bu hastalığın bir sonucudur. Yani kilolu oldukları için hasta değillerdir; aksine hasta oldukları için kilo almış oluyorlar.

Yanlış: Her uyku hastalığının tanısı için uyku testi şart

Doğrusu: Uyku testi de denilen polisomnografi uyku hastalıklarının tanısında en sık kullanılan bir laboratuvar yöntemi. Ancak bu test, her uyku hastalığının tanısı için şart değil. Uyku hastalıklarının tanısı, tüm diğer hastalıklarda olduğu gibi hastanın şikayetlerinin anlaşılması, muayene edilmesi ve gerekli durumlarda uyku testi ile diğer laboratuvar tetkiklerinin yapılmasıyla konuyor. Yani uyku testi, önemli bir tanı yöntemidir ama her uyku hastalığının tanısı için gerekli bir test değildir.

Yanlış: Gece uyuyamadığım için gündüz uyumalıyım

Doğrusu: Bu kesinlikle yanlış bir bilgi. Aslında insan beyni gece uyku, gündüz uyanıklık için hazırdır. Gece uyuyamayan bir kişinin, gündüz uyuması bir sonraki geceyi yine uykulu geçirmesine neden oluyor.

Yanlış: Gece geç yatarsam sabah geç kalkmalıyım

Doğrusu: Sağlıklı uyku için en önemli şartlardan biri, kalkma saatini mümkün olduğunca sabitlemek. Dolayısıyla gece kaçta yatılırsa yatılsın sabah aynı saatte kalkmalı. Hatta hafta sonu-hafta içi, iş günü-tatil günü fark etmeksizin sabahları aynı saatte yataktan kalkmak, sonraki gece, uykunun sağlıklı olması için en önemli kuralı oluşturuyor.

Yanlış: Yatmadan önce ne kadar yorulursam, o kadar kolay uyurum

Doğrusu: Sanılanın aksine yatağa ne kadar yorgun girersek uykuya dalmamız o kadar zorlaşıyor. Bu nedenle, yatma saatinden birkaç saat öncesine kadar olan dönemde, ağır fiziksel aktivite gerektiren işleri yapmamalı, bu saatlerde spordan ve diğer fiziksel aktivitelerden uzak durmalı. Yatağa dinlenmiş olarak girmek uykuya dalmayı kolaylaştıracaktır.

Yanlış: Yatakta kitap okumak, televizyon seyretmek uykuya dalmayı kolaylaştırır

Doğrusu: Yatakta kitap okumak, televizyon seyretmek, telefon veya bilgisayarda zaman geçirmek sanılanın tam aksine uykuya dalmayı zorlaştırıyor. Bu tür aktiviteleri, yatak dışında, hatta mümkünse başka bir odada gerçekleştirmek ve yatağı uyku için kullanmak gerekiyor. Aslında bunun tam tersi de geçerli. Yani yatak dışında uyumak, uyuklamak da sağlıklı uykuyu bozan bir faktör.