Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müslüman alemi için büyük önem arz eden Kurban Bayramı, bu sene 11 Ağustos tarihine denk geliyor. Kurban pazarlarındaki hazırlıklar ise devam ediyor. Bayrama kısa bir süre kala hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, 'kurban fiyatları ne kadar, kurbanlık koç ve koyun fiyatları ne kadar, küçükbaş kurbanlık fiyatları öğren' gibi konular internette araştırıyorlar. 'Kurbanın kilosu ne kadar' sorusunun cevabı açıklandı. İşte kurban fiyatları, küçükbaş kurban fiyatları 2019...

KURBANLIK KOÇ VE KOYUN FİYATLARI NE KADAR? (KÜÇÜKBAŞ KURBAN FİYATLARI 2019)

Müslüman alemi Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken kurban kesmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Dört gün sürecek olan bayramda kurbanını kesmek ve memleketinde aileleriyle bayramı geçirmek isteyen vatandaşlar, işlerini bir an önce halledip planlarını yapmak istiyorlar. En çok merak edilen ise kurbanlıkların fiyatları oluyor. 2019 kurban fiyatları açıklandı mı? İşte detaylar...

Canlı kilogram fiyatlarının büyükbaşta 26, küçükbaşta ise 23 liradan başlayacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 Kurban Bayramı'nın arefe günü 10 Ağustos Cumartesi günü olacak. Resmi tatile göre Kurban Bayramı'nın birinci günü 11 Ağustos 2019 Pazar günü olacak.

4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın dördüncü günü yani son günü ise 14 ağustos Çarşamba günü olacak.

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

KURBANLIK HAYVANLARI NAKLEDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever. yaklaşmakta olan Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık hayvanların taşınması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hayvanların güvenli bir biçimde sevklerinin sağlanabilmesi için nakil araçlarının hayvan taşınan kısımlarının, hava şartlarına uygun olarak, hayvanlara yeterli hava sağlayacak şekilde kapatılmasının önemli olduğunu belirten İl Müdürü Dr. Sever, araç kapaklarının sağlam ve hayvanların atlayarak kaçmalarını engelleyecek şekilde olması gerektiğini ifade etti. Sever, nakil araçlarına hayvan nakledildiğini gösteren levhalar asılmasını ve araçların yükleme yapılmadan önce temizlik ve dezenfeksiyonu yapılarak aracın taban döşemeleri üzerine en az 2 santimetre kalınlığında yataklık, sap, saman, talaş ve benzeri maddeler serilmesinin gerekliliğini vurguladı.

İl Müdürü Sever, hayvanların nakil vasıtalarına aşırı yüklenmelerine, nakliye sırasında yaralanma veya gereksiz yere acı çekmelerine neden olabilecek nakil vasıtaları ile sevklerine izin verilmeyeceğini belirterek, nakliyenin 8 saatten fazla sürmesi durumunda da uygun aralıklarla yem ve su verilerek hayvanların dinlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yol kontrol ve denetimleri sırasında nakil vasıtalarında hayvanların acı çekmelerine neden olabilecek şekilde aşırı yükleme ile hasta hayvanların bulunduğu tespit edilirse bu araçların sevkten alıkonulacağını ve ilgili kanun gereği işlem yapılacağını ifade eden Sever, kurbanlık hayvan nakillerinde hayvan refahı kurallarına uyulması gerektiğinin altını önemle çizdi.

İl Müdürlüğünde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ve bayram süresince gerekli tedbirlerin alınarak, kontrol ve denetimlerin yapılacağını belirten Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, vatandaşların güvenli bir şekilde ve gönül rahatlığıyla kurbanlarını alabileceklerini ifade etti.

KURBANLIKLARIN YÜZDE 100'Ü YERLİ OLACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan, bu yıl kurbanlık için hayvan ithal edilmeyeceğini bildirdi.

Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dönemindeki hazırlıkları üreticilerle konuştuklarını ve bu çerçevede düzenlenen toplantılarla çözümler geliştirdiklerini söyledi.

Kurban Bayramı'nın yaklaştığını ve hazırlıkların hızlandığını belirten Ceylan, "Yerli üreticilerimizin ürettiği kurbanlıklar şu anda hazır ve yeterli durumda. Yerli ve milli olarak ürettiğimiz kurbanlıklarımızı keseceğiz. Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak. Bu sene kurbanda ithalat düşünülmüyor. Sayın bakanımız da bu konuda açıklamalarda bulundu." diye konuştu.

Ceylan, yetiştiricilerin kurbanlıklarını hazırlayıp bayramı beklemeye başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda kurban için yeteri sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunuyor. 1 milyon 250 bin büyükbaş hayvan kurban için hazır. Geçen yıllarda 850-900 bin arasında büyükbaş hayvan, 2 milyon 700 bin civarında küçükbaş hayvan kesimi yapılmış. Bu sene 3 milyon 700 bin civarında küçükbaş kurbanlık hazır olarak beklemektedir."

Ceylan, yetiştiricilerin emeklerinin karşılığını aldığı ve kar edip yüzünün güldüğü bir Kurban Bayramı geçirmesi temennisinde de bulundu.