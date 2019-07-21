Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Liseye başlayacak öğrencilerin ve velilerinin merakla beklediği sınav sonucu İOKBS PYBS ne zaman açıklanacak? Devletten karşılıksız burs alarak lise öğrenimini tamamlamak isteyen öğrenciler, 2019 bursluluk sınacı İOKBS'ye girmişti. Peki bursluluk sınavı sonuçları 2019, iokbs sonuçları öğren, burs sınavı sonuçları açıklandı mı gibi soruların cevabı ne zaman alınacak?

BURSLULUK SINAVIYLA İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

LİSE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR? İOKBS BURS ÜCRETİ ÖĞREN

Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün gecikmeyle ödenir. Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır. Burs ücreti her ay 260,40 liradır.

Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB’e bağlı resmi okul müdürlükleri tarafından yapılacak, öğrenci kayıtlarıyla beraber başlayacaktır.

BURSLULUK HAKKI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.