Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana UEFA maçı Saat Kaçta Ne Zaman Hangi Kanalda? ...Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı ile Sarı Siyahlı temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelesini gerçekleştirecek. Peki, Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

YENİ MALATYASPOR OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇI NE ZAMA N SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı, 25 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'da A Spor kanalından canlı izlenebilecek.

Avrupa kupalarındaki ilk resmi maçına çıkacak olan Yeni Malatyaspor, Türkiye tarihinde Avrupa'da maça çıkan 32. farklı takım olacak.

Olimpija Ljubljana, tarihinde ilk kez bir Türk takımıyla Avrupa arenasında karşılaşacak.

Avrupa kupalarında oynadığı son dört deplasman maçında yenilmeyen Olimpija Ljubljana (2G 2B), tarihinde dış sahadaki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.

Ağustos 1997'deki Beşiktaş Maribor eşleşmesinden bu yana ilk kez Türk ve Sloven takımları karşı karşıya gelecek. Türk takımları önceki üç maçta Sloven takımlarına yenilmedi (1G 2B).

Türk takımları Avrupa arenasında iç sahada oynadığı son 12 maçın sadece üçünü kazanabildi (3B 6M). Bu üç galibiyetin tamamı Fenerbahçe'den geldi (Spartak Trnava, Anderlecht & Zenit)

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana Malatya'ya geldi.

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SERGEN YALÇIN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

eni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Avrupa 2. eleme turundaki ilk maçlarını kazanmak istediklerini söyledi.

Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda bugün karşılaşacakları Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana maçı öncesi Yeni Malatya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, çok değerli bir ön eleme oynayacaklarını belirtti.

Kendilerini zorlu bir periyodun beklediğini ifade eden Yalçın, "3 kulvarda birden mücadele etmek, erken sezonu açmak gerçekten oyuncuların işini biraz zorlaştırıyor. Önümüzde uzun bir zaman var. Çok hazır olduğumuzu söylenemez. Şu an hazır değiliz ama bu maçı 6 haftalık hazırlıkla oynayacağımızı daha önce de belirtmiştim." diye konuştu.

Sergen Yalçın, rövanşlı oynayacaklarını maçın zor olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Rakibimiz oranın iyi takımlarından bir tanesi. Onlara da saygı duyuyoruz. Ama düşüncemiz bu turda iyi bir mücadelemiz olursa, geçebilirsek bundan sonraki tura yeni katılan oyuncularımızla beraber hem fiziki hem oyunsal anlamda çok daha hazır bir Malatyaspor olabilir diye düşünüyorum. Çünkü daha takıma katılacak oyuncular da var. Şu anda onların hazırlıklarını yapıyoruz yönetimle başkanla. O yüzden bu maç bizim için de değerli. Sonucunu kestirmek zor ama Yeni Malatyaspor olarak iyi başlamak istiyoruz. Tur atlamak istiyoruz. UEFA Kupası'nda da bir hedefimiz var. Daha önce de söylediğim gibi grup aşamasına kalabilirsek bizim için ciddi bir başarı olacak diye düşünüyorum."

"NOKTA OYUNCULARI GETİRMEK İSTİYORUZ"

Bir gazetecinin transfer çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Sergen Yalçın, takımda hala eksikliklerin bulunduğunu söyledi.

En az 3 oyuncuya daha ihtiyaçlarının olduğunu açıklayan Yalçın, transfer işlerinin kolay olmadığına değindi.

Sergen Yalçın, yeni oyuncular için araştırmaların sürdüğünü belirterek, "İhtiyaca göre oyuncu bulmak çok zor. Biliyorsunuz oyuncu rakamları da çok yüksek. O doğrultuda hem yönetim hem biz doğru, nokta oyuncuları getirmek istiyoruz. Bu da kolay olmuyor biraz vakit alıyor ama lig başına kadar tahmin ediyorum, tam oturaklı, hazır bir takım haline geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın son transferleri Gökhan Töre ve Guilherme'nin tam hazır olmadığını, Ghaylen Chaaleli'nin ise izinli olduğunu hatırlatan Yalçın, bunların haricinde 2-3 oyuncuya net olarak ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti.

Kentte "Avrupa" heyecanının olmasını temenni ettiğini, kendilerinin de heyecanlı olduğunu belirten Yalçın, teknik ekip olarak da ilk defa böyle bir serüvene çıktıklarını söyledi.

Önemli olanın yaşadıkları heyecanı, isteği ve arzuyu sahaya yansıtmak olduğuna dikkati çeken Sergen Yalçın, "Bu isteği, arzuyu, heyecanı en doğru şekilde sahaya yansıtmak istiyoruz. Bu heyecanımızı taraftarımıza da vermek istiyoruz aslında. Onların desteği ve gücüyle başarmak istiyoruz. Hep beraber iyi bir birliktelik kurabilirsek iyi şeyler başarırız diye umuyorum." şeklinde konuştu.

"ŞANSLAR YARI YARIYA"

Bir gazetecinin rakipleri Olimpija Ljubljana'nın Teknik Direktör Safet Hadzic'in maçta kendilerini favori göstermesine yönelik açıklamasını hatırlatması üzerine Sergen Yalçın, şunları söyledi:

"İki ayaklı maçlarda bu tür açıklamalar oluyor, böyle açıklamalar yapıyor teknik direktörler. Çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Oynanmayan bir müsabakanın çok favorisi olduğunu kabul etmiyorum. Kendi liginin, ülkesinin iyi takımlarından. Maçın ben çok favorisi olduğunu düşünmüyorum. Şanslar yarı yarıya."

"HER ŞEY SAHADA BELLİ OLUR"

Sarı-siyahlı takımın orta saha oyuncusu Murat Yıldırım da güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade etti.

Son zamanlarda taktik ağırlıklı çalışmalar yaptıklarına değinen Murat, şunları kaydetti:

"Hazır bir şekilde buraya geldik. Güzel bir heyecan var. Ümit ediyorum ki Malatya halkı ve taraftarında da bu heyecan vardır. İlk resmi maçımız UEFA'da ve kolay olmayacak. Ne kadar maçın favorisi olarak gözüksek de her şey saha da belli olur. Biz mücadele edip maçı kazanmak ve rövanşta avantajlı durumda olmak istiyoruz."

OLİMPİJA SÜPRİZ PEŞİNDE

Olimpija Ljubljana'nın Teknik Direktör Safet Hadzic, UEFA Avrupa Lig'inde gidebilecekleri yere kadar ilerlemek istediklerini söyledi.

Hadzic, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda bugün karşılaşacakları Yeni Malatyaspor maçı öncesi Yeni Malatya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, karışık duygular içerisinde olduğunu belirtti.

Rakiplerini çok tanımadığını ancak güçlü bir ekip olduklarını bildiğini aktaran Hadzic, Türkiye'nin rekabetçi bir lige sahip olduğunu ifade etti.

Oynayacak karşılaşmanın zorlu geçeceğini bildiklerini dile getiren Hadzic, şunları kaydetti:

"Buradan bir sürpriz yapıp ayrılmayı düşünüyoruz. Her takımın hedefinin olması lazım. Tabii ki burada favori olan Malatyaspor ama bizim de ona göre hazırlıklarımız var. Biz de gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Buradaki maçtan sonra orada da bir maçımız var. İki maç sonucunda daha net konuşabileceğimizi düşünüyorum."

Kendilerinin de kaliteli bir takım olduklarını aktaran Hadzic, deplasmana korkarak gelmediklerini sözlerine ekledi.

"İYİ BİR SONUÇ ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Defans oyuncusu Miral Samardzic ise daha önce Akhisarspor'da forma giydiği için Türkiye'yi çok iyi tanıdığını belirtti.

Ülke liginin çok kaliteli olduğunu anlatan, Samardzic, "Bu maç bizim için çok zorlu olacak. Biz de buraya boşuna gelmedik. İyi bir sonuç almayı hedefliyoruz." dedi.

Samardzic, her oyuncunun hedefinin olması gerektiğine dikkati çekerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Her futbolcunun hedefi var ama şu an takım olarak buraya geldik, takım olarak bir hedefimiz var. Grup aşamalarına çıkmayı düşünüyoruz. Onun için buraya geldik. Lige yeni başladık yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Her geçen maç daha iyi bir takım oyunu sergilediğimizi düşünüyorum. Bu maç için de öyle olmasını diliyorum."

Basın toplantısının ardından Olimpija Ljubljana takımı teknik direktör Hadzic yönetiminde Yeni Malatya Stadı'nda antrenman yaptı. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti.