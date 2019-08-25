Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eldeki acı biber acısı nasıl geçer? Biber acısı elden nasıl çıkar? Eldeki biber acısı hissi nasıl geçer? Acı biber temizlerken elin yanması, acıması, çok sık karşılaşılan bir durumdur. Yemek yaparken acı biber doğrama işleminde biberin acısı ele de bulaşır. Su ile yıkansa bile biberin acısı kolay kolay elden çıkmaz. Eğer siz de acı biber doğradıktan sonra eldeki acıyı geçiremediyseniz bir kaç yöntem aktaracağız. Acı biber acısı elden nasıl çıkar, neler yapmak lazım, hangi yöntemleri nasıl uygularız diye araştıranlar için tüm detaylar haberimizde. Not: Paylaştığımız yöntemleri uygulamadan mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz. Acı biber alerjik bir madde olduğundan, acıdan kurtulmak için kullanılan maddelerle reaksiyona girebilir.



Acı biber temizlerken elin yanması, acıması, çok sık karşılaşılan bir durumdur. Bunu önlemenin en etkili yöntemi ise, ellerinize bulaşık eldiveni geçirip acı biberleri öyle temizlemektir. Şayet çıplak elle temizlediyseniz ve elleriniz yanıyorsa bu acıdan kurtulmak için işte yapabilecekleriniz;

Ellerinizi buzdolabından çıkardığınız soğuk yoğurdun içinde bekletin. Bol bol yıkayın ardından elinize krem sürün. Kahve telvesi de ellerinizde biber acısından kurtulmanızı sağlayacaktır. Kahve telvesi ile ellerinizi güzelce ovun. Soğanı rendeleyip süzgeçten suyunu çıkarın ellerinizi soğan suyunda tutun Eldeki biber acısının geçmesi için en etkili yöntem, bir kasenin içine su doldurun, buzdolabından çıkardığınız buz küplerini içine atıp ellerinizi burda bekletin. Elinizdeki acı dinecektir. Domates doğramak, domatesle temas etmek de eldeki biber acısını gidermekte önemli rol oynayacaktır. Ellerinizi domates kabuğu ile ovmak da sizi rahatlatacaktır. Acının memleketi Urfa’da Urfalı kadınlar eldeki biber acısının dinmesi için ellerini çamaşır suyu ile ovalıyorlar. Ellerinize bepanten krem sürmek de ağrının giderilmesini sağlayacaktır. Biraz garip gelebilir fakat ellere çamur sürmek, acı biber ağrısının giderilmesi için geçmişten günümüze kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır. Ellerinize limon sürmek, acı olan yerlere limon dilimi gezdirmek de acınızı giderecektir. Yağ, biberdeki acı moleküllerini öldürür. Eldeki acının geçmesi için zeytinyağı ile ellerinizi ovalayın. Ellerinize bal sürüp, balla ellerinizi ovalayın. Limonu sıkıp, limon suyu ile güzelce elleri ovalayın. Limon suyu da eldeki biber acısının gitmesine yardımcı olacaktır. Bepanthol zeytinyağlı pişik kremini kullanmak da ellerinizdeki acı biberin neden olduğu acıyı giderecektir. 1 demet naneyi yıkayın, naneyi yıkarken ellerinizde yanan yerlere güzelce bu naneyi sürün. Ellerinize diş macunu sürün, biraz bekletip suyla durulayın. Ayçiçek yağı, mısır özü yağı gibi evinizde bulunan herhangi bir sıvıyağını ellerinize döküp ovuşturun, 5 dakika bekleyip havluyla bastırarak ellerinizi silin. Metal kaşığı elinize alıp kaşığı yıkayın, bu arada ellerinizin her tarafına metal kaşığı sürün. 2-3 dakikada acı azalacak yarım saatte tamamen geçecektir. Zeytinyağı ile toz şekeri karıştırıp ellerinize sürün. 10-15 dakika bekleyin.Sonra yıkayın, acı büyük ölçüde hafifliyor. Denediğiniz yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa size tavsiyemiz acile gitmeniz, acı biber sizde alerji yapmış olabilir. Acildeki doktorun vuracağı ağrı kesici sizi rahatlatacaktır.



Not: Paylaştığımız yöntemleri uygulamadan mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz. Acı biber alerjik bir madde olduğundan, acıdan kurtulmak için kullanılan maddelerle reaksiyona girebilir.

