Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 3. sezon 1. bölüm ilk sahne yayınlandı. Binlerce kişi Çukur yeni sezon izlemek için nefesini tutmuştu. Showt Tv ekranlarında yayınlanan ve yeni sezonu heyecanla beklenen Çukur dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Çukur yeni sezon izle, Çukur 3. Sezon 1. Bölüm İlk Sahne, Çukur Yeni Sezon Fragmanı Youtube izle, Çukur 3. Yeni Sezon İzle aramalarına haberimizde ulaşabilirsiniz. Çukur 3. Sezondan İlk Sahneler yayında. Çukur 3. Sezonuyla 16 Eylül Pazartesi akşamı 20.00'de Show TV'de yayınlanacak.

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Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak?

Çukur dizisi yeni sezon ilk bölümü 16 Eylül Pazartesi 20.00’de Show TV'de yayınlanacak.

Çukur yeni sezonda 'İdris mi Yamaç mı ölecek' sorusu cevap buldu.. Çukur Yeni sezon fragmanında Ercan Kesal'ın hayat verdiği İdris Koçovalı karakterinin öldüğü görülüyor.

Çukur yayınlanan üçüncü sezon ilk tanıtımında Cumali’nin “İdris Koçovalı ölmüş, siz niye yaşıyorsunuz?” sözleri ise izleyenleri şaşırttı. İdris’in kollarına yığıldığı Yamaç’ın deliye döndüğü ve ağzından “Sen babanı öldürmek zorunda kaldın mı hiç?” sözlerinin döküldüğü nefesleri kesen tanıtımda İdris’in eşyalarını kapının önünde bulan Sultan gözyaşlarına hakim olamadı.