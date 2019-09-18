Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekranların reyting rekortmeni dizilerinden olan Sen Anlat Karadeniz, 18 Eylü akşamı 56. bölümü ile ekranlara geliyor! Sen Anlat Karadeniz canlı izle, Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm izle, Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm full izle, Sen Anlat Karadeniz son bölüm tek parça izle, SAK son bölüm izle, Sen Anlat Karadeniz 57. bölüm fragmanı gibi merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz... Sen Anlat Karadeniz bu hafta büyük heyecana sahne olacak! Hazan'ın başı büyük belaya girerken Tahir ise Ferhat ile beraber onun nerede olduğunu ve kim tarafından kaçırıldığını bulmak için güçlerini birleştirdiler. Sen Anlat Karadeniz 56. bölüme ilişkin merak edilenler...

SEN ANLAT KARADENİZ 56. BÖLÜM İZLE (SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM İZLE)

SEN ANLAT KARADENİZ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SEN ANLAT KARADENİZ 56. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SEN ANLAT KARADENİZ 56. BÖLÜM NELER OLACAK?

Tarık, Hazan'ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşerler. Hazan'ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler. Asiye'yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer. Kavga büyür ve Mustafa Asiye'ye "boş ol" der. Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa "Boş ol" demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.