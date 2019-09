Türkiye Gazetesi

Kore dizi önerileri, güncel kore dizileri 2019, Netflix kore dizileri 2019 gibi konular artık internette sıkça araştırılıyor. Özellikle dünyada son yıllarda büyük çıkış yakalayan Güney Kore'nin eğlence sektörü, Türkiye'de de büyük bir kitleye hitap ediyor. BTS, EXO, Blackpink ve Twice gibi ünlü müzik gruplarıyla birlikte milyonları peşinden sürükleyen K-pop (Kore pop müziği) gibi, Güney Kore dizileri yani K-drama'lar da büyük ilgi çekiyor. Dizi ve müzik sektörünü bir arada yürüten Güney Kore eğlence dünyasına giren bir daha çıkamıyor! İnternet üzerinden birçok diziye ve çevirisine ulaşmak mümkün, fakat Netflix'in Türkiye'de oldukça yaygın kullanılmasıyla birlikte de Kore dizilerine olan sempati ve izlenme oranlarının official olarak da arttığı gözlemleniyor. Peki en güncel Kore dizileri hangileri? Kore komedi dizileri önerileri, Kore drama 2019 önerileri, Kore dizileri listesi, Netflix Kore dizileri ve filmleri, Güney Kore altyazılı kore dizileri gibi merak edilenleri Kore dizilerini yeni izlemeye başlayacaklar ve güncel olarak izlemeye devam edenler için derledik! İşte Güney Kore'nin dünyaya açılan en önemli kapılarından olan ve Güney Kore'ye oldukça turist çeken onlarca dizi...

1- My First First Love 1 & 2

Netflix'te yayınlanan 8 bölümlük gençlik dizisi My First First Love o kadar beğenildi ki, My First First Love 2 ile tekrar karşımıza çıktı! Üniversite çağlarındaki gençlerin hayatını konu alan dizi, oldukça büyük sempati toplamıştı. Farklı nedenlerden dolayı evlerini terk eden gençler, bir evde birlikte yaşamaya başlarlar ve olaylar gelişir... İlk sezon gibi ikinci sezonunda da aynı konu üzerinden ilerleyen dizide ilk aşk, en yakın arkadaş gibi klişe konular konu alınmış olsa da dizinin hem kısa sürmesi hem de oyuncuların iyi olması ile dizi kendisini izlettiriyor! İki sezon toplamda 16 bölüm olarak izleyebilirsiniz. Başrollerde ise Ji Soo ve Jung Chae Yeon yer alıyor.(IMDB: 7.4)

2- Abyss

tvN'de yayınlanan diziye Netflix üzerinden ulaşmak mümkün. Başrollerinde Park Bo-Young ile Ahn Hyo-Seop'un yer aldığı dizi, fantastik diziseverlerin hoşlanacağı türden! Toplam 16 bölümden oluşan dizi, fantastik öğeleri barındırması ile birlikte hukuk ve polisiye dizi takipçilerinin de ilgisini oldukça çekecek türden. Dizi, tamamen gizemli bir küre üzerinde dönüyor ve tahmin edilebileceği gibi bu küre diziye ismini veriyor; Abyss. Gizemli bir küre tarafından hayata döndürülen insanları anlatan dizide, bu hayata dönüşlerin ardındaki sırları araştıran insanlar ve olaylar konu alınıyor. (IMDB: 7.1)

3- Memories of the Alhambra

Yapılan büyük reklamlar, Netflix üzerinde yayınlanması, başrolünde yer alan büyük isimler, görsel efektlerin muhteşem kullanılması gibi detaylar ile daha çıkmadan büyük yankı uyandıran Memories of the Alhambra kesinlikle izlenmesi gereken Kore dizileri listesinde yer almayı hak ediyor! Kore dizi takipçilerinin uzun bir süredir ekranlara dönmesini beklediği isim Hyun Bin, bu projede Park Shin-Hye ile başrolü paylaşıyor. Dizi, kişinin dünya ile arasındaki algılarını bozabilen bir artırılmış gerçeklik oyununun geliştiricisini bulmak için İspanya’nın Granada şehrine giden bir yatırım şirketinin CEO’sunun (Hyun Bin) Granada'da pansiyon işleten bir kadınla (Park Shin-Hye) karşılaşmasıyla başlıyor ve olaylar gelişiyor. Dizinin ilk bölümlerindeki görsellik izleyenleri kendisine hayran bırakacak cinsten... Kendinizi Granada'ya uçak bileti bakarken bulabilirsiniz :) (IMDB: 8.1)

4- Hello my twenties 1 & 2 (Age of Youth 1 & 2)

Kore dizilerinin en iç ısıtan, en sıcak gençlik dizilerinden birisi olan Age of Youth, Netflix'te Hello My Twenties ismiyle yer alıyor. İlk sezonunun oldukça beğenilmesi ile birlikte birkaç başrol değişikliği ile ikinci sezonu da ekranlara geldi. Dizi, bir evi paylaşan üniversite öğrencileri etrafında dönmektedir. Aynı evi paylaşan, birbirinden farklı hayatları olan bu 5 kızın maceraları izleyenleri oldukça güldürecek! Eğlenmek, gülmek isteyenler, lise veya üniversite zamanlarını hatırlayıp o günleri yad etmek isteyenler kesinlikle bu diziye bir şans vermeli... Dizinin ilk sezonu 12, ikinci sezonu ise 14 bölümden oluşuyor (IMDB: 8.3)

5- Love alarm

Netflix'in orjinal dizilerinden olan Love Alarm, webtoon uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor. Kim So-Hyun ve Song Kang'ın başrollerinde yer aldığı dizi, yakınlarındaki birileri kendisi için romantik duygu beslediğinde kullanıcıyı uyaran bir uygulama kullanarak, aşkı bulmaya çalışan bir grup gencin etrafında dönmektedir. Kişinin 100 metre yakınında kendisinden hoşlanan birisi varsa telefondaki uygulama sinyal veriyor ve işler karışıyor... Telefon uygulamalarının içine 'aşk' girdiğinde neler olduğunu görebileceğimiz, belki de yakın gelecekte bizlerin de görebileceği oldukça sıradışı bir uygulamayı konu alarak kendisini izlettiren dizi sadece 8 bölümden oluşuyor ve ikinci sezonunun geleceği tahmin ediliyor.

