AÖF Ders Geçme Aralıkları (Harflerin Nota Çevirilmesi) Açık öğretim sınavlarından sonra sınavların açıklanmasına kısa bir zaman kala not sistemindeki harf başarı notları olarak hesaplanması sonucu, başarı notlarını harf notlarını sayı sistemine çevirilmesine dair tüm tedaylarıyla..



Ders geçme nasıl oluyor? Hangi notlar dersi geçmiş oluyor? Sistem değiştiği için kafalar karıştı. Öğrenciler yeni sistem hakkında pek bilgiye sahip değil.



Not Aralığı – Harf Notu – Not Değeri



84 – 100__AA__4,00 (GEÇTİ)



77 – 83___AB__3,70 (GEÇTİ)



71 – 76___BA__3,30 (GEÇTİ)



66 – 70___BB__3,00 (GEÇTİ)



61 – 65___BC__2,70 (GEÇTİ)



56 – 60___CB__2,30 (GEÇTİ)



50 – 55___CC__2,00 (GEÇTİ)



46 – 49___CD__1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)



40 – 45___DC__1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)



33 – 39___DD__1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)



0 – 32____FF__0,00 (KALDI)



Bu tabloya göre 33-49 arası ortalama getirdiğiniz derslerden koşullu olarak ortalama ile geçebiliyorsunuz. Bu ortalama ile geçmenin koşulu ise Bahar Dönemi ( 2.dönem ) sonunda Genel Not Ortalamanızı ( GNO ) 2.0 veya daha üzeri getirmenizdir. Eğer GNO"yu 2.0¨dan düşük getirirseniz koşullu geçtiğiniz derslerden de kalmış olursunuz. 32 ve aşağı aldığınız derslerden direk kalıyorsunuz. Bu FF ile kaldığınız dersleri bir sonraki yıl aynı dönemde tekrar görüyorsunuz.



Başarı Notu Harf Notu

95,00 – 100 AA

90,00 – 94,99 AB

86,00 – 89,99 BA

82,00 – 85,99 BB

78,00 – 81,99 BC

74,00 – 77,99 CB

70,00 – 73,99 CC

0 – 69,99 FF



Başarı notlarının hesabından sonra yapılması gereken öğrencilerin başarı notlarına göre o dersi geçip geçmediğinin belirlenmesi işlemidir. Diğer bir deyişle öğrencinin o dersten aldığı başarı notunun neyi ifade ettiğinin açıklanması yani harf notlarına dönüştürülmesi işlemidir. Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemiyle öğretim yapılan bölüm ve programlarda aşağıdaki harf notları kullanılmaktadır.



Bu harf notları ve harf notlarının anlamları şunlardır:

AA: Geçer CD: Koşullu Geçer

AB: Geçer DC: Koşullu Geçer

BA: Geçer DD: Koşullu Geçer

BB: Geçer FF: Tekrar

BC: Geçer

CB: Geçer

CC: Geçer



YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) notları, ilgili Birim Yönetim Kurulunun kararı ve Sena-tonun onayıyla not ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarı-nın gösterilmesi için kullanılır. Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye YZ notu verilir.

EK (Eksik) notu, dersin gereklerini zamanında tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönemin başlamasından önce tamam-lamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrenciye, yeni bir not verilir. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması halinde, EK notu o ders için hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ notuna dönüştürülür. EK notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar not bildirimi belgelerinde gösterilir, daha sonra gösterilmez.

MU (Muaf) notu, dikey ve yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki Yükseköğretim Kurumu'nda alıp başarmış olduğu ve ilgili Birimin Yönetim Kurulu'nca muaf tutul-ması uygun görülen dersler için verilir.

KL (Kaldırıldı) notu, programdan kaldırılması ve karşılığı gösterilmemesi nedeniyle öğrencilerin sorumlu tutulmayacağı dersler için verilir.

SD (Sorumlu Değil) notu, yapılan ders intibakı sonucu öğrencinin sorumlu olma-yacağı dersler için verilir.

DV (Devam Ediyor) notu, bir dönemden uzun süreli bir dersin henüz tamamlan-madığı dönemin sonunda, derse devam etmekte olan öğrencilere verilir.

DZ (Devamsız) notu, devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğ-renciler dönem sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu, FF veya YZ notu ile eşdeğerdir.