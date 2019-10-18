Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibini yukarıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz. Karşılaşma sadece beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacaktır.

GALATASARAY SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Nzonzi, Seri, Emre, Belhanda, Jimmy (Babel), Andone

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Mert Yandaş, Fernando, Emre, Abdou Traore, Yatabare

Ligde yaptığı 7 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 10 puanla haftaya 10. sırada girdi.

Sezona iyi başlayan Demir Grup Sivasspor ise 7 mücadelede üçer galibiyet ve beraberlik, 1 yenilgiyle 12 puan topladı ve averajla ikinci sırada yer buldu.

İç sahada bileği bükülmüyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında uzun zamandır yenilmiyor. Ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 39 müsabakada mağlup olmadı. Söz konusu süreçte 32 galibiyet alan Galatasaray, 7 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'de mevcut sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisinin sahibi olan sarı-kırmızılı ekip, 39 müsabakada 103 puan topladı.

Zorlu fikstüre giriyor

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayan 23 günlük süreçte zorlu müsabakalara çıkacak. Süper Lig'de Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray, sonrasındaki 23 günlük dönemde 5 zorlu maç daha yapacak.

Sarı-kırmızılı takım, 22 Ekim'deki UEFA Şampiyonlar Ligi maçında İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak. Ardından lige dönecek Galatasaray, 27 Ekim'de Vodafone Park'ta Beşiktaş'la, 1 Kasım'da ise Türk Telekom Stadı'nda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım'da Real Madrid'e konuk olacak Galatasaray'ın 6 maçlık zorlu trafiği, 9 Kasım'da Gaziantep FK ile deplasmanda oynanacak lig müsabakasıyla sona erecek.

Galatasaray ile Sivasspor 27. randevuda

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 26 maçtan 17'sini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 57 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 4-2 kazandı, ikinci devre Sivas'taki maçtan ise ev sahibi ekip 4-3 galip ayrıldı.

Galatasaray evinde puan kaybetmedi

Galatasaray, Sivasspor'a evinde puan yitirmedi. İki takım arasında İstanbul'da yapılan 13 lig maçında da Galatasaray galip geldi. Sivas ekibi rakibine deplasmanda 10 gol atabildi, kalesinde ise 32 gol gördü.