Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak Elma 53. bölüm izle, Yasak Elma son bölüm full izle, Yasak Elma 53. bölüm full tek parça izle, Yasak Elma son bölüm tekrar izle, Yasak Elma FOX TV full izle... FOX TV ekranlarında 52 bölümü deviren Yasak Elma, 21 Ekim akşamı 53. bölümü ile ekranlara geliyor! Son olarak Nesrin Cavadzade'nin de başrol kadrosuna dahil olduğu dizi, deneyimli oyuncu kadrosu ile ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Geçen hafta Fransa Türkiye maçı nedeniyle yeni bölümü ile ekranlara gelmeyen dizi, iki haftalık ara vermiş oldu. Yasak Elma'da bu hafta neler olacak merak edenler heyecanla pazartesi akşamının gelmesini bekliyorlar. Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yıldız ile Ender, Şahika'yı alt etmeyi başarabilecek mi? Oğluna kavuşan Yıldız neler yapacak? Yasak Elma 53. bölüm izle, Yasak Elma son bölüm izle, Yasak Elma canlı izle, Yasak Elma 21 Ekim bölümü izle, Yasak Elma 54. bölüm fragmanı, Yasak Elma yeni bölüm izle, Yasak Elma son bölüm full izle gibi araştırılan konular haberimizde...

YASAK ELMA 53. BÖLÜM İZLE (YASAK ELMA SON BÖLÜM FULL İZLE)

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EDA ECE KİMDİR?

20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da doğan oyuncu “Eda Ece” Şişli Terakki Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.

İlkokul yıllarında tiyatro ile ilgilenen ve sanat tarihi üzerine de eğitim alan “Eda Ece” yine bir gün oynadığı bir tiyatro oyununda menajer olan Tümay Özokur’un dikkatini çekmeyi başarabilmiş ve oyunculuk teklifleri almaya başlamıştır.

Pek çok dizide konuk oyuncu olarak yeralmış olan Eda Ece, Pis Yedilidizisinde canlandırdığı Günçiçek (Cimbom) rolü ile izleyenlerin beğesini toplayan oyuncu ardından “Beni Böyle Sev” adlı dizide Zeyno karakterini canlandırmıştır.

İkizler burcu olan güzel oyuncunun 2 kız kardeşi vardır ve İngilizce ile Almanca dillerini konuşabilmektedir.

2015 yılında vizyona giren başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın başrollerinde yer aldığı “Kocan Kadar Konuş” filminde Ceren rolüyle yer almıştır