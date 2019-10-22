Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GS Real Madrid canlı izle, Galatasaray Real Madrid şifresiz izle, GS Real maçı hangi kanallarda şifresiz, GS Şampiyonlar Ligi maçı canlı kanallar, GS Real Madrid bein sports şifresiz mi... Temsilcimiz Galatasaray bu akşam kritik bir karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor! Galatasaray, İspanyol devi Real Madrid'i Türk Telekom Stadı'nda ağırlıyor. Gruptaki ilk iki maçından sadece bir puan toplayabilen sarı kırmızılılar; taraftarı önünde dünya devi Real Madrid'i mağlup ederek yoluna devam etmek istiyor. Falcao'nun kadroya alınmadığı karşılaşmada sakatlığı geçen Lemina forma giyebilecek. Tam altı futbolcusundan yoksun olan Real Madrid de grupta sadece bir puana sahip. Çıkışa geçmek isteyen iki ekibin mücadelesi nefes kesecekmiş gibi görünüyor. Galatasaray Real Madrid şifresiz hangi kanalda, GS Real Madrid canlı izleme linki, GS Real Madrid maçı canlı skor ve muhtemel 11'ler gibi maça dair araştırılan bütün detaylar sizlerle...

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GALATASARAY REAL MADRİD MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone.

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

REAL MADRİD: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, James, Hazard, Benzema.

TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

22 Ekim Salı günü Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak vkarşılaşmayı yukarıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelik karşılığıda ise canlı olarak izleyebilirsiniz. Karşılaşma Türkiye'de sadece beIN SPORTS 1 üzerinden yayınlanacaktır.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) sahasında 1-0 yenildi. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise A Grubu'nda 2 maçta 1 puan alabildi. Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen eflatun-beyazlı takım, averajla son sırada kaldı.

Galatasaray'da Falcao yine yok

Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Real Madrid karşısında forma giyemeyecek. Aşil tendonunda ağrısı bulunan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının ardından Real Madrid müsabakasında da sahadaki yerini alamayacak. Sakatlığı geçen Mario Lemina ile cumartesi günkü antrenmanda ağrı hissettiği için dün tedbir amaçlı takımla çalıştırılmayan Sofiane Feghouli, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.

Real Madrid'de 6 eksik

İspanyol ekibinde 6 futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.

Eflatun-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale, Nacho, Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Mariano Diaz, Galatasaray'a önünde forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları olan Raphael Varane ile Toni Kroos ise İstanbul'a getirilen 21 kişilik kadroda yer buldu.

İşte Real Madrid'in Galatasaray kadrosu

Kaleci: Thibaut Courtois, Alphonse Areola, Diego Altube

Savunma: Daniel Carvajal, Eder Militao, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Alvaro Odriozola, Ferland Mendy

Orta saha: Toni Kroos, Carlos Casemiro, Federico Valverde, James Rodriguez, Isco

Hücum: Eden Hazard, Karim Benzema, Luka Jovic, Brahim Diaz, Vinicius Junior, Rodrygo

Son 9 maçta galip gelemedi

Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretini geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçındaki Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek noktalayan sarı-kırmızılı takım, bu sonucun ardından yine kötü sonuçlara imza attı.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 karşılaşmada bir beraberlik alıp, 4 kez mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile berabere kalırken, sahasında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki son 28 maçında iki kez kazanırken, 17 defa mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu dönemdeki 9 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Terim yönetimindeki 75. Avrupa maçı

Sarı-kırmızılı takımı Süper Lig'de son 2 sezon şampiyonluğa taşıyarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne götüren teknik direktör Fatih Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle de dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında 74 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı, 28'ini ise mağlubiyetle tamamladı.

Tecrübeli teknik adam yönetimindeki Galatasaray'ın, Avrupa kupası müsabakalarından attığı ve yediği gollerde eşitlik bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, rakip filelere gönderdiği 103 gole karşılık, kalesinde aynı sayıda gol gördü

281 maçta 99 galibiyet, 108 mağlubiyet

Galatasaray, Avrupa kupalarında 282. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 281 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 108 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 415 gole engel olamadı.