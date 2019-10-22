Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GS Real Madrid şifresiz kanallar, Galatasaray Real Madrid şifresiz kanallar, GS Real Madrid maçı hangi kanallarda şifresiz canlı yayınlanıyor... UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray, İspanyol devi Real Madrid'i evinde ağırlıyor. Oynadığı ilk iki maçta bir beraberlik ve bir yenilgi alan sarı kırmızılı temsilcimiz, ataraftarı önünde Real Madrid'i mağlup ederek ilk galibiyetini almak ve gruptan çıkmak adına önemli bir adım atmak istiyor. Peki GS Real Madrid hangi kanallarda, hangi ülkelerde canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇINI CANLI YAYINLAYAN KANALLAR

Türkiye: beIN SPORTS HD 1, Bein connect, Digiturk Play

İspanya: Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus

İngiltere: BT Sport ESPN, BT Sport Live

ABD: Univision NOW, TUDN en Vivo, UniMás, TUDN USA, B/R Live

Nijerya: DStv Now, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa

"Real Madrid'i mutlaka konfor alanının dışına itmeliyiz"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, rakiplerini konfor alanının dışına itmeleri gerektiğini kaydetti.

Alan ve adam markajını iyi yapmaları gerektiğini aktaran Terim, "Real Madrid takımını mutlaka konfor alanının dışına itmeliyiz. Ne zaman oyunu kontrol edeceğiz, ne zaman topu rakibe bırakıp kaptığımızda geçiş hücumlarını değerlendireceğimizi iyi planladık. Alan ve adam markajımızın en üst seviyede olması gereken bir maç. Hücum üstünlüğü yüksek seviyede olan bir takımla oynayacağız. Hücumda oyunun her yönünü iyi oynayabilen bir takım. Top rakipteyken bazı savunma problemleri var. Bunları iyi değerlendirmeliyiz." şeklinde görüş belirtti.

Maç boyunca konsantrasyonla oynamaları gerektiğinin altını çizen Fatih Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"90 dakika konsantrasyonumuzu bir saniye bile bırakmamamız lazım. Rakip 10 kişiyle bile oynadığında eğer o ciddiyette değilseniz neler olabileceğini görüyorsunuz. Real Madrid'e karşı bunu hiç yapamazsınız. Oyunun kontrolünü kendi elinde tutmaya çalışan bir takım. Her maç yüzde 55 ile 65 arasında topun kendisinde olmasını sağlayan bir ekip. Böyle bir takıma karşı bir saniye bile kendinizi oyunun dışında tutamazsınız. Sezon başından beri kendi sıkıntılarımızı bu maçta yapmamamız gerekiyor. Kolay top kaybı, merkezde kaybedilen toplar bizim için çok sıkıntı oluşturabilir. Real Madrid'e dikkat etmeliyiz. Oyunu genişliğine oynamak isteyen bir ekip, yön değişimleri çok ani ve kenarları da iyi kullanıyorlar. Merkezi de her işi yapabilecek Benzema, dışarıdan gelecek Hazard ve genç oyuncu Vinicius ile tehlikeli bir takım. Başlangıçla beraber 90 dakikayı çok dikkatli ve iyi oynamalıyız."

Fatih Terim, Real Madrid maçının oyuncularının vitrine çıkması için şans olduğunu aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Böyle maçlarda oyuncularıma hep bunun bir şans olduğunu söylerim. Real Madrid ile oynamak her ne kadar kurada şanssız olarak addedilse de şanstır. Oyuncularımızın kendini gösterme çabası veya bu mücadele içinde olması, tüm dünyanın bu maçı izlemesi onları bir podyuma çıkarıyor. Burada kayıtsız şartsız odaklanmaları ve kendilerini ifade etmeleri gerek. Real Madrid gibi takımlara mağlup olduğunuz zaman size kimse bir şey söylemez. Avantajdan kastım bu. Kısa bir süre önce Paris Saint-Germain ile oynadık. Maçtan sonra hatırladığım kadarıyla oyuncuları tribüne çağırdılar ki Galatasaray seyircisinin son zamanlarda pek yaptığı bir şey değil. Kazandığı maçlardan sonra bile... Demek ki oyunu ve isteği beğenmiş ki mağlup olmasına rağmen bir karşılık veriyor. Bunu oyuncunun iyi değerlendirmesi lazım. Kaybetmekten, hata yapmaktan korkmaması, oynaması gerek. Bu tip maçlar oynayarak kazanılır. Kaybettikten sonra sizin taraftarınız, 'Benim takımım kaybetse de ben onunla gurur duyuyorum. Çok hoşuma gitti. Çok keyifli bir maçtı.' demesi sizin kayıpta dahi kazanmanızı sağlamıştır. Bu maçlar gelir geçer. Real Madrid olur, Barcelona olur, PSG olur, Manchester olur... Bu seviyelerde bitmez böyle maçlar ama her zaman da gelmez. Geldiği zaman iyi değerlendireceksiniz."